Αν και ώρα αιχμής τα αυτοκίνητα που ερχόταν ήταν λίγα και δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα.

Για ακόμα μια φορά σε επικίνδυνες πρακτικές μπήκε ένας οδηγός στα Χανιά και ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα, το οποίο θα μπορούσε να έχει ανυπολίγιστες συνέπειες.

Μεσημέρι Τρίτης, στον δρόμο των Μουρνιών στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, τα αυτοκίνητα που έρχονται από τις Μουρνιές σταματούν στο φανάρι, το οποίο είχε ανάψει κόκκινο.

Εκείνη την ώρα, ένας οδηγός, που ερχόταν από την οδό Αναγνώστου Γογονή, στρίβει δεξιά και μπαίνει στον μονόδρομο, απτότητος.

Αν και ώρα αιχμής τα αυτοκίνητα που ερχόταν ήταν λίγα και δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα, ενώ το ευτυχές είναι πως το φανάρι είχε ανάψει κόκκινο, και οι ταχύτητες ήταν χαμηλές, γιατί διαφορετικά το τροχαίο θα ήταν αναπόφευκτο.

{https://www.youtube.com/watch?v=eOMUy5aS6VI&t=32s}

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Πηγή: zarpanews.gr