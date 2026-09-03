To βίντεο με την παρέλαση των γουρουνιών έχει γίνει viral αποσπώντας πολλά χιομουριστικά σχόλια.

Ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ στον Βάμο Αποκορώνου, στα Χανιά, όταν μια παρέα από γουρουνάκια αποφάσισε να αφήσει για λίγο το χοιροστάσιο και να κάνει τη δική της… βόλτα στο χωριό.

Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καφενείων στην πλατεία του Βάμου δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν είδαν τα γουρούνια να κατεβαίνουν αμέριμνα τον δρόμο, περνώντας μπροστά από τα καταστήματα σύμφωνα με το zarpanews.gr. Το απρόσμενο θέαμα προκάλεσε έκπληξη και αρκετά χαμόγελα, καθώς για λίγη ώρα η πλατεία απέκτησε διαφορετικούς… θαμώνες.

Η «παρέλαση» γουρουνιών που έγινε viral

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από παρευρισκόμενους, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media και να προκαλούν χιουμοριστικά σχόλια. Η παρέα των γουρουνιών κινήθηκε ανενόχλητη στους δρόμους του Βάμου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς στην καθημερινότητά του.

{https://www.youtube.com/watch?v=WtA47m5YZuI}