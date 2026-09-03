Δηλώθηκε η λίστα του Παναθηναϊκού για τα ευρωπαϊκά ματς του Conference League.

Μετά και την χτεσινή μεταγραφή του Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός απέστειλε στην UEFA την λίστα με τους παίκτες που θα πάρουν μέρος στο φετινό Conference League.

Από τη λίστα που κατατέθηκε στην UEFA απουσιάζει ο Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ δεν υπολογίζεται για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου, στην οποία θα αγωνιστεί ως δανεικός. Από τη λίστα έμειναν εκτός οι Τσιριβέγια και Τσάβες, ενώ τη θέση τους πήραν οι Ουναΐ, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάνγκουα.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λουζά, Ουναι, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ράστοντερ, Νεμπής.