«Ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%», ανέφερε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργος Παππάς.

«Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.

Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία», ανέφερε σε δήλωσή του ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργος Παππάς, αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

«Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας ο Γιώργος Παππάς υπογράμμισε: «Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%».