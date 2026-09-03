«Θα χαρακτήριζα γενικά την ανακοίνωση ως αστεία», τόνισε Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ», είπε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

«Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι είναι, πρώτα απ' όλα, οριακό. Είναι εντυπωσιακό, είναι χρόνος ρεκόρ, πότε πρόλαβε να κοστολογήσει όλο τα πρόγραμμα, πριν καλά-καλά τελειώσει η ομιλία;», σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τη διαρροή κύκλων του ΥΠΟΙΚ, η οποία κοστολογεί το ετήσιο κόστος των εξαγγελιών Τσίπρα στα 13 δισ. ευρώ.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η κοστολόγηση είναι κάπως πιο μετρημένη γιατί δυο μήνες πριν είχαμε ακούσει τον κ. Κοντογιώργη, να κοστολογεί ένα πολύ μικρό μέρος, στα 18 δις, στα 18 δις. Να προσθέσω ότι, ναι, πρόκειται για μια μετριοπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είδαμε στην κυβερνητική ανακοίνωση, είναι άλλη μια, πρόσθεση διάφορων φρούτων, μήλα – πορτοκάλια και δεν ξέρω τι άλλο, σε ένα άθροισμα, που δεν προκύπτει από πουθενά».

«Κοστολογούν, για παράδειγμα, τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Μπερδεύει φόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του πράσινου ταμείω, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μπερδεύει δάνεια, μπερδέυει δαπάνες, μπερδεύει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως, από την πρώτη μέρα. Ξεχνάει, φυσικά, να υπολογίσει, φυσικά, τα μόνιμα έσοδα που έχει το πρόγραμμά μας. Θα χαρακτήριζα γενικά την ανακοίνωση ως αστεία», τόνισε Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Action24.

«Εμείς έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, δώσαμε την ίδια ώρα στείλαμε και υλικό για το δημοσιονομικό κόστος, σήμερα. Ξεκινάμε από τη βασική πρόβλεψη, από το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο οποίος υπολογίζεται, ο οποίος υπολογίζεται γύρω στα 5,6 δις, σε βάθος τετραετίας, και ο υπολογισμός προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που υπάρχει ως το 2028, και για το 2029 και 2030 η επιτρεπόμενη αύξηση των πρωτογενών δαπανών θα είναι όση ήταν στο ισχύον μεσοπρόθεσμο. Μια αρκετά συντηρητική πρόβλεψη, καθώς όλα δείχνουν, ότι το περιθώριο θα είναι μεγαλύτερο, κατά πάσα πιθανότητα μεγαλύτερο στο επόμενο μεσοπρόθεσμο», συνέχισε.

«Ξεκινώντας λοιπόν από αυτόν τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, προσθέτουμε ένα ποσό ύψους περίπου 2 δις, που προκύπτουν από μια σειρά μέτρων φορολογικών σε υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, δημιουργώντας ένα συνολικό φάκελο, όπως λέμε, δημιουργώντας ένα συνολικό φάκελο, όπως λέμε, γύρω στα 7,5 δις, το οποίο κατευθύνεται, το οποίο, αφενός, κατευθύνεται στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, στην Παιδεία, την Υγεία και σε μεγάλο βαθμό στη νέα γενιά και τα παιδιά και σε μια σειρά μειώσεων του φορολογικού βάρους τόσο σε μισθωτούς όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

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Το συνολικό νούμερο είναι 7,5 δις… Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση, όπως πρέπει να κάνουν και όλα τα άλλα κόμματα. Ως προς το γιατί δεν το στείλαμε ήδη, αυτό συνέβη γιατί πρώτα έπρεπε να το ανακοινώσουμε πριν το στείλουμε και επίσης γιατί το δημοσιονομικό συμβούλιο έχει πει ότι θα ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου την κοστολόγηση των προγραμμάτων», κατέληξε.

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