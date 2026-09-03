Kατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, αλλά και στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων- Mείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, ανακοίνωσε μέση αύξηση 500 ευρώ τον μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, νέα αρχική αύξηση 300 ευρώ τον μήνα στους εκπαιδευτικούς.

Για ένα ρεαλιστικό, πλήρως κοστολογημένο σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται απέναντι στα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» της ΕΛΑΣ, το οποίο παρουσίασε, χθες, από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, μιλούν πλέον ανοιχτά τα στελέχη της Συμπαράταξης.

Μάλιστα, οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα στις επόμενες κάλπες να επιλέξουν ανάμεσα στη διαιώνιση της σημερινής κατάστασης ή αν θα στηρίξουν το όραμα αλλαγής του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Το «γάντι» στον Μητσοτάκη

Η ικανοποίηση στο οικονομικό επιτελείο της Αμαλίας από τα όσα είπε ο εξήγγειλε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, ήταν αργά το βράδυ της Τετάρτης κάτι παραπάνω από εμφανής. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μπαίνει στον δημόσιο διάλογο ένα κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη Δεξιά.

Πλήρως κοστολογημένο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και το οποίο θα αλλάξει τον παραγωγικό και οικονομικό «χάρτη» της χώρας. Χωρίς να παρεκκλίνει από τις δημοσιονομικές δυνατότητες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη «παροχολογία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Πλέον, το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι εκείνος που θα πρέπει να μιλήσει συγκεκριμένα. Στην Αμαλίας γνωρίζουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει από αύριο κιόλας να αποδομήσει τις εξαγγελίες του αρχηγού τους - με κάθε μέσο που έχουν στη διάθεση τους. Όμως, πιστεύουν ότι κατάφεραν να επιβάλλουν μια νέα συζήτηση, να θέσουν στην πολιτική ατζέντα νέα δεδομένα.

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Και πάνω σε αυτά, στην ουσία τους θα πρέπει να τοποθετηθεί πλέον η κυβέρνηση, ότι κι αν προσπαθήσει να πετύχει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός που έχει στη διάθεση της.

«Άνοιγμα» στη μεσαία τάξη

Αντικειμενικά, τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ιδιαίτερα φιλικά προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Για τις μεγάλες παραγωγικές και βιομηχανικές μονάδες, ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο χαρακτήρισε ως τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Όπως είπε, θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, ενώ με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων η επενδυτική του ικανότητα θα μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και ειδικά μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μίλησε για κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, φθηνότερη ενέργεια, όπως και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προσαυξήσεων.

Με απλά λόγια, πραγματοποίησε ένα «γενναίο» άνοιγμα στη μεσαία τάξη, με την οποία είχε έρθει σε ρήξη την περίοδο 2015-2019.

Στήριξη σε μισθωτούς

Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αποτελούν τα κοινωνικά στρώματα τα οποία η ΕΛΑΣ επιδιώκει να εκπροσωπήσει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της εργασίας, ανακοινώνοντας ως στόχους κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, αλλά και στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων.

Εξήγγειλε μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, ανακοίνωσε μέση αύξηση 500 ευρώ τον μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές, εξήγγειλε μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, νέα αρχική αύξηση 300 ευρώ τον μήνα στους εκπαιδευτικούς.

Πολιτικό διακύβευμα

Εκτός από το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κ.Τσίπρας, έθεσε επί τάπητος το δικό του δίλημμα μπροστά στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. το οποίο και είναι «Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή; Διαφθορά ή εντιμότητα;».

Φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο το μείζον σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας πως «ο ίδιος του ο ανιψιός, ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, έχει δημοσίως ομολογήσει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η μαφία, ότι μπήκε εκείνος μπροστά για να μη φάει τη σφαίρα ο αρχηγός, το πραγματικό αφεντικό. Ανήκουστα πράγματα».

Ολόκληρη η ομιλία Τσίπρα

{https://www.youtube.com/watch?v=Qw2Fje1c6KM}