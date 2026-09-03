Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις» στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών και στη μόχλευση κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Νέα κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα επιχειρεί να θεσπίσει το υπουργείο Ανάπτυξης, με σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση και το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικές απαλλαγές, ταχύτερη αδειοδότηση και δυνατότητα χρηματοδότησης για συγκεκριμένες επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις» στοχεύει στην αύξηση του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών και στη μόχλευση κεφαλαίων από το εξωτερικό, με έμφαση στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Στο νέο καθεστώς προβλέπεται να μπορούν να ενταχθούν επενδύσεις σε μεταποίηση και βιομηχανική παραγωγή, έρευνα, εφαρμοσμένη καινοτομία και Τεχνητή Νοημοσύνη, βιομηχανοποιημένη πρωτογενή παραγωγή, βιοτεχνολογία, αμυντική βιομηχανία και αεροναυπηγική, logistics, καθώς και στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ύψος των επενδύσεων που θα μπορούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο. Το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ ούτε μεγαλύτερο από 50 εκατ. ευρώ, ενώ το ακριβές εύρος θα εξειδικεύεται ανάλογα με το μέγεθος του επενδυτικού φορέα στην εκάστοτε προκήρυξη.

Το καθεστώς Άμεσων Ξένων Επενδύσεων θα προκηρύσσεται μία φορά τον χρόνο με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. Στην προκήρυξη θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και η πηγή της δημόσιας χρηματοδότησης, το ύψος των επενδυτικών σχεδίων, τα ποσοστά των κινήτρων, οι επιλέξιμες δαπάνες και τα κριτήρια αξιολόγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φορολογική απαλλαγή και άδειες μέσα σε δύο μήνες

Στην «καρδιά» του νέου πλαισίου βρίσκεται η φορολογική απαλλαγή. Για τις επενδύσεις που θα υπάγονται στο καθεστώς προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, με το ποσό της απαλλαγής να υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών ή του νέου εξοπλισμού που αποκτάται μέσω leasing.

Παράλληλα, εισάγεται μηχανισμός ταχείας αδειοδότησης. Κάθε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, προβλέπεται να εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση πλήρους φακέλου.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμη τη δυνατότητα παροχής δανείων με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής στο νέο καθεστώς.

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται, υπό προϋποθέσεις, η κατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, η αγορά και εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού και το leasing εξοπλισμού. Προβλέπονται επίσης ενισχύσεις για άυλα στοιχεία, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία, λογισμικό και συστήματα οργάνωσης και ελέγχου ποιότητας. Αντίθετα, εκτός ενίσχυσης μένουν μεταξύ άλλων τα λειτουργικά έξοδα, τα έπιπλα και ο εξοπλισμός γραφείου, η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι θέσεων και η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ η αξιολόγηση προβλέπεται να ολοκληρώνεται με την υποβολή της σχετικής έκθεσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός 90 ημερών.

