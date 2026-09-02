Νωρίτερα φέτος, η Ελλάδα προχώρησε σε μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη πρόωρη αποπληρωμή, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων να περιοριστεί στα περίπου 19,5 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα ενδέχεται να προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή των πρώτων δανείων διάσωσης έως το 2029, επιταχύνοντας κατά δύο χρόνια τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς η ισχυρότερη δημοσιονομική εικόνα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα δημιουργούν πρόσθετο περιθώριο για πρόωρες εξοφλήσεις.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, η Αθήνα εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να κλείσει οριστικά έως το 2029 ή το αργότερο το 2030 το κεφάλαιο των διμερών δανείων που χορηγήθηκαν το 2010 από χώρες της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του Greek Loan Facility. Πρόκειται για δάνεια αρχικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, τα οποία αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα του πρώτου προγράμματος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, η Ελλάδα έλαβε μέσω τριών προγραμμάτων χρηματοδοτική στήριξη περίπου 289 δισ. ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι στόχος της ήταν η πλήρης εξόφληση των συγκεκριμένων διμερών δανείων έως το 2031. Ωστόσο, η ταχύτερη δημοσιονομική βελτίωση φαίνεται να επιτρέπει πλέον την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος.

Νωρίτερα φέτος, η Ελλάδα προχώρησε σε μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη πρόωρη αποπληρωμή, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων να περιοριστεί στα περίπου 19,5 δισ. ευρώ.

«Είναι πολύ πιθανό να αποπληρώσουμε πλήρως τα πρώτα δάνεια έως το 2030 ή ακόμη και το 2029», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, αποτυπώνοντας την πρόθεση της Αθήνας να αξιοποιήσει τη βελτιωμένη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών για την ταχύτερη αποκλιμάκωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την περίοδο της κρίσης.

Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό διαδραματίζουν τόσο οι ισχυρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις όσο και το σημαντικό ταμειακό απόθεμα της χώρας, το οποίο διαμορφώνεται σε περίπου 32 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο «μαξιλάρι» παρέχει στην κυβέρνηση μεγαλύτερη ευελιξία για νέες πρόωρες αποπληρωμές χωρίς να περιορίζεται σημαντικά η ρευστότητα του Δημοσίου

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Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό της τάξης του 2%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να κινηθεί φέτος κοντά στο 4% του ΑΕΠ. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύουν τη δυνατότητα της χώρας να μειώνει ταχύτερα το χρέος της και παράλληλα να περιορίζει το κόστος εξυπηρέτησής του.

Παρά τις πρόωρες αποπληρωμές, η Ελλάδα σχεδιάζει να διατηρήσει σταθερή παρουσία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Για το 2027 προβλέπεται η άντληση περίπου 7 έως 8 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων χρέους, στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή επαφή με τους επενδυτές και διατήρηση ρευστότητας στην ελληνική καμπύλη ομολόγων.