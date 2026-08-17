Η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα.

Η Ελλάδα σχεδιάζει νέα μεγάλη πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους, ύψους περίπου 13 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, με στόχο ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα.

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισ. ευρώ δρομολογεί η Ελλάδα

Στο σχέδιο των αποπληρωμών περιλαμβάνονται περίπου 2,5 δισ. ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και ομόλογο ύψους 2,2 δισ. ευρώ που λήγει το 2027. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του αποθέματος των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου κατά 1,2 δισ. ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση.

Η νέα κίνηση έρχεται σε συνέχεια των πρόωρων αποπληρωμών που έχει πραγματοποιήσει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Τον Ιούνιο αποπληρώθηκαν δάνεια 6,9 δισ. ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης, εξέλιξη που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών δεκαετών ομολόγων κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την ίδια ώρα, η πορεία της οικονομίας και των δημοσίων εσόδων δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Η Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2026, ενώ και το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα κινηθεί υψηλότερα από τον στόχο.

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Με βάση τις νεότερες εκτιμήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ο λόγος του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει στο 137% φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 138,2%. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη, η Ιταλία θα βρεθεί στη θέση της πλέον υπερχρεωμένης χώρας της Ευρώπης νωρίτερα από ό,τι προβλέπει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο τραπέζι και νέα μέτρα ελάφρυνσης

Η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού ενδέχεται παράλληλα να ανοίξει τον δρόμο για πρόσθετες παρεμβάσεις. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τις βραχυπρόθεσμες κυβερνητικές προτεραιότητες και ένα σχέδιο για τη χώρα έως το 2030. Εφόσον διατηρηθεί η θετική δημοσιονομική εικόνα, εξετάζονται περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης για αυτοαπασχολούμενους και άλλες κοινωνικές ομάδες, χωρίς πάντως το σχετικό σχέδιο να έχει οριστικοποιηθεί.

Κυβερνητική επιδίωξη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι οι όποιες αποφάσεις να παραμείνουν εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μη διακυβευθεί η αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η χώρα μετά την πολυετή κρίση χρέους. Οι πρόωρες αποπληρωμές περιορίζουν παράλληλα τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026.