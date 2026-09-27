Η σορός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στο Άνω Γερακαρίο - Την ανακάλυψε κάτοικος που είχε πάει στο σημείο για αγροτικές εργασίες.

Τραγική κατάληξη είχαν οι πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό της 64χρονης Ρουμάνας τουρίστριας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 11 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου σε αγροτική περιοχή στο Άνω Γερακαρίο και συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Καστέλια». Η σορός της βρέθηκε μέσα σε χωράφι με ελιές από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για αγροτικές εργασίες. Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Η 64χρονη διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Αλυκανά. Το σημείο όπου εντοπίστηκε απέχει περίπου τρία χιλιόμετρα από το τελευταίο σημείο στο οποίο είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.

Είχαν προηγηθεί πολυήμερες έρευνες

Από τη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, είχε ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά.

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Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν drones για την κάλυψη δύσβατων σημείων.

Στην επιχείρηση είχαν συνδράμει επίσης κλιμάκια της ΕΜΑΚ από την Πάτρα, με εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε υδάτινα σημεία της περιοχής με φουσκωτές βάρκες και δύτες. Οι έρευνες στο νερό είχαν αποβεί άκαρπες.

Η περιοχή είχε ιδιαίτερες δυσκολίες για τις ομάδες αναζήτησης, καθώς στην ευρύτερη ζώνη υπάρχουν ρέματα και ποτάμια, μεταξύ άλλων το ρέμα Τσιρογιάννη και ο χείμαρρος Σκούρτη, που καταλήγουν στη θάλασσα.

Βρέθηκε περίπου τρία χιλιόμετρα από το τελευταίο σημείο

Η απόσταση ανάμεσα στο σημείο όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά η 64χρονη και στην περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρή είναι περίπου τρία χιλιόμετρα.

Η σορός βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των ακριβών συνθηκών και αιτιών του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, έχει αποκλειστεί σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Η διαδικασία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να συμπληρώσει την εικόνα της υπόθεσης, μετά τις πολυήμερες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο.