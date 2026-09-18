Σιωπή και θρήνος στο 1ο ΓΕΛ για την 16χρονη – Σήμερα η κηδεία της, πήγαν ψυχολόγοι στο σχολείο αλλά οι μαθητές αποχώρησαν.

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα σήμερα στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, μία ημέρα μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον χώρο του σχολείου και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο. Η τραγική απώλεια έχει συγκλονίσει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με τη σχολική κοινότητα να προσπαθεί να διαχειριστεί το βαρύ πένθος.

Δεν έγιναν μαθήματα στο σχολείο

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε σε κλίμα οδύνης. Μετά από συνεννόηση της διεύθυνσης του σχολείου με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να μη συνεχιστούν τα μαθήματα και οι μαθητές και οι μαθήτριες να επιστρέψουν στα σπίτια τους σύμφωνα με το kozanimedia.gr.

Στο σχολείο βρέθηκαν ψυχολόγοι και ειδικοί από τις εκπαιδευτικές δομές, προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει ότι θα παρέχεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στη σχολική κοινότητα.

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Συλλυπητήρια από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης

Τη βαθιά τους θλίψη για τον πρόωρο χαμό της μαθήτριας εξέφρασαν η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης. Στο μήνυμά τους κάνουν λόγο για μια απώλεια που συγκλονίζει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια και στους οικείους της 16χρονης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές της. «Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου αποτελεί μια ανείπωτη τραγωδία που συγκλονίζει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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Σήμερα η κηδεία

Η κηδεία της 16χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας. Η Κοζάνη αποχαιρετά ένα νέο κορίτσι, ενώ η σχολική κοινότητα του 1ου ΓΕΛ καλείται να σταθεί ενωμένη απέναντι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη απώλεια.

Tο χρονικό της τραγωδίας

H 16χρονη μαθήτρια της Β Λυκείου νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 17/9 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, η ανήλικη δυστυχώς κατέληξε.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η μαθήτρια βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις της, ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σχολείο. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει προσπάθειες για την ανάνηψή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η μαθήτρια δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη κοπέλα ήταν χωρίς σφυγμό ήδη από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlib9rdg6xch?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» – Τι αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη για την τραγωδία στο 1ο ΓΕΛ

Συγκλονισμένη από τον θάνατο της μαθήτριας του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης δηλώνει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζοντας τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Στη δήλωσή της, η υπουργός αναφέρεται στην άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθηθεί η μαθήτρια. Όπως σημειώνει, η μαθήτρια βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού του σχολείου. Αμέσως μετά το περιστατικό, καθηγητής επιχείρησε ΚΑΡΠΑ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα. «Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Η δήλωση Ζαχαράκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.

Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα. Από αύριο θα βρίσκονται, στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομες της εκπαιδευσης προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών. Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της. Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν.»

Ωρωπός: Το συγκινητικό «αντίο» των μαθητών στην 16χρονη – Σχημάτισαν το όνομά της με τις τσάντες τους

Σε μια συγκινητική κίνηση μνήμης και πένθους, οι μαθητές του Ωρωπού αποχαιρέτησαν την 16χρονη μαθήτρια που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Στο προαύλιο του σχολείου, οι μαθητές τοποθέτησαν τις σχολικές τους τσάντες με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίσουν το όνομα της 16χρονης, θέλοντας να εκφράσουν τη θλίψη τους και να τιμήσουν τη μνήμη της. Η εικόνα από το προαύλιο αποτυπώνει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη σχολική κοινότητα, με τους συμμαθητές της να στέλνουν με τον δικό τους τρόπο ένα τελευταίο μήνυμα αποχαιρετισμού. Με τις τσάντες τους, οι μαθητές σχημάτισαν το όνομά της και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη της, σε μια συμβολική πράξη που συγκινεί.

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