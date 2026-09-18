«Από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός, φτάσαμε στην «ευάλωτη Ελλάδα» του κ. Φλωρίδη», τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Φλωρίδης σήμερα τα έκανε ακόμα χειρότερα», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τα όσα είπε στον ΑΝΤ1, νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Προκειμένου να δικαιολογήσει την αδιανόητη δήλωση του περί ενδεχόμενου «ντου από τους απέναντι», δήλωσε πως «η Ελλάδα είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση».

Από την ισχυρή Ελλάδα που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός, φτάσαμε στην ‘ευάλωτη Ελλάδα’ του κ. Φλωρίδη. Το ‘Μητσοτάκης ή Ερντογάν’ είναι το νέο κίβδηλο και επικίνδυνο δίλημμα που θέτει πια η κυβέρνηση αφού κατάλαβε πως δεν ‘περπατάει’ το δίλημμα ‘περιπέτεια ή ελπίδα’», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Η ελπίδα που μοιράζεται η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία για να δοθεί ένα τέλος στην «περιπέτεια» της διακυβέρνησης της. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την ελπίδα και την προοπτική για μια ισχυρή Ελλάδα με σιγουριά και ασφάλεια».