Ο Σεπτέμβριος και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου αποτελούν την πιο κρίσιμη περίοδο για το επαγγελματικό σου μέλλον.

Η περίοδος των εγγραφών για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καλώντας χιλιάδες νέους να οργανώσουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους. Για όσους επιλέγουν την επαγγελματική κατάρτιση, οι εγγραφές πρωτοετών στις ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) διέπονται από συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυστηρές προθεσμίες και απαιτούν τη σωστή συγκέντρωση δικαιολογητικών. Είτε στοχεύεις στις δημόσιες δομές είτε αναζητάς την ευελιξία και την κορυφαία πρακτική κατάρτιση σε έναν καταξιωμένο ιδιωτικό φορέα όπως η Ανώτερη Σχολή ALTO, η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση αποτελεί το κλειδί για να εξασφαλίσεις τη θέση σου στην ειδικότητα που πραγματικά ζητά η αγορά εργασίας. Μπορείς να ενημερωθείς αναλυτικά για όλες τις διαθέσιμες διεξόδους σπουδών στα ΙΕΚ / ΣΑΕΚ προκειμένου να σχεδιάσεις σωστά το πλάνο σου.

Οι κρίσιμες προθεσμίες εγγραφών (Deadlines 2026)

Το σημαντικότερο βήμα για κάθε υποψήφιο είναι να μην χάσει τις προθεσμίες της κατηγορίας που τον ενδιαφέρει. Τα χρονοδιαγράμματα διαμορφώνονται ως εξής:

Δημόσιες ΣΑΕΚ (Υπ. Παιδείας) : Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου. Οι υποψήφιοι δηλώνουν έως τρεις ειδικότητες.

: Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου. Οι υποψήφιοι δηλώνουν έως τρεις ειδικότητες. ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ : Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς TAXISnet.

: Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς TAXISnet. Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ / ΤΕΕ / ΤΕΛ : Όσοι επιθυμούν απευθείας εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας στις Δημόσιες ΣΑΕΚ, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών του Σεπτεμβρίου.

: Όσοι επιθυμούν απευθείας εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας στις Δημόσιες ΣΑΕΚ, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών του Σεπτεμβρίου. Ιδιωτικές ΣΑΕΚ: Το χρονικό περιθώριο είναι ευρύτερο και πιο ευέλικτο, επιτρέποντας στους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Ιδιωτικές ΣΑΕΚ: Ευελιξία, σύγχρονα εργαστήρια και έγκαιρος προγραμματισμός

Η επιλογή μιας ιδιωτικής ΣΑΕΚ προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ευρύτερα χρονικά περιθώρια εγγραφής, εξατομικευμένη καθοδήγηση από συμβούλους σπουδών και προηγμένες υποδομές. Η έγκαιρη προσέλευση διασφαλίζει τη θέση σας στην ειδικότητα της προτίμησής σας χωρίς το άγχος των περιορισμένων θέσεων. Εξερεύνησε τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης και τομείς σπουδών που προσφέρονται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

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Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εγγραφής

Τα ακριβή έγγραφα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τη δομή, ωστόσο η βασική λίστα που πρέπει να έχετε συγκεντρώσει περιλαμβάνει:

Απολυτήριο Λυκείου (ή ισότιμος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

(ή ισότιμος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (σε φωτοτυπία ή ψηφιακή μορφή PDF για ηλεκτρονικές αιτήσεις).

ή διαβατήριο (σε φωτοτυπία ή ψηφιακή μορφή PDF για ηλεκτρονικές αιτήσεις). ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).

(Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).

(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου). Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (Διεύθυνση κατοικίας, email, τηλέφωνο).

Σημείωση: Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι σας λείπει κάποιο έγγραφο, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε άμεσα με τη γραμματεία της σχολής προτίμησής σας για να σας καθοδηγήσει στις εναλλακτικές επιλογές.

Χρειάζονται Πανελλήνιες για εγγραφή σε ΣΑΕΚ;

Όχι. Η φοίτηση σε ΣΑΕΚ αποτελεί μια ξεχωριστή, στοχευμένη εκπαιδευτική διαδρομή που απευθύνεται σε όλους τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Η επαγγελματική κατάρτιση εστιάζει αποκλειστικά στις δεξιότητες και στην πρακτική εκπαίδευση.

Ο Σεπτέμβριος και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου αποτελούν την πιο κρίσιμη περίοδο για το επαγγελματικό σου μέλλον. Αποφάσισε την ειδικότητα που ταιριάζει στα ταλέντα σου, συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά και κάνε το αποφασιστικό βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα.

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