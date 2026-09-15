Ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ εστιάζει στη θεσμική διάσταση της τροπολογίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θέτει στο επίκεντρο τον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων και την αρχή της νομιμότητας.

Σφοδρή κριτική στη νέα τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης και των ECTS φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων ασκεί ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος. Με δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Λαζαράτος χαρακτηρίζει τη χθεσινοβραδινή τροπολογία «πρωτοφανή» για ένα κράτος δικαίου που, όπως επισημαίνει, οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις και την αρχή της νομιμότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει μάλιστα στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θέτοντας στο επίκεντρο της κριτικής του τον τρόπο με τον οποίο η νέα νομοθετική ρύθμιση συνδέεται με άδειες και διοικητικές πράξεις που έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού ελέγχου. «Δεν αντέχω να μην σχολιάσω ότι η χθεσινοβραδινή τροπολογία είναι πρωτοφανής, για ένα κράτος δικαίου που σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις!», αναφέρει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ο καθηγητής υπογραμμίζει ότι το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν αφορά αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας. «Και δη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αρχή της νομιμότητας», σημειώνει.

Η ανάρτηση Λαζαράτου

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uL8Uk6RVMocyUCCLFpVAb1QbQ7htqFVuaxdKLQQ6uWpgsNjrAwMo5B8k8uCNpppzl&id=100027002329755}

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Η τροπολογία αφορά φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πλαίσιο με τον χρόνο σπουδών και τις πιστωτικές μονάδες φοιτητών όταν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών ακυρώνονται μεταγενέστερα από τη Δικαιοσύνη. Με τη ρύθμιση προβλέπεται ειδικό πλαίσιο ώστε ο χρόνος φοίτησης που έχει ήδη διανυθεί και τα αντίστοιχα ECTS που έχουν αποκτηθεί να μπορούν να αναγνωριστούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στόχος του υπουργείου είναι να μην βρεθούν οι φοιτητές αντιμέτωποι με απώλεια ενός ακαδημαϊκού έτους ή με ακύρωση της μέχρι τότε ακαδημαϊκής τους πορείας εξαιτίας διοικητικών ή κανονιστικών ζητημάτων που δεν προκλήθηκαν από τους ίδιους. Η λογική της ρύθμισης βασίζεται, σύμφωνα με την αιτιολόγηση του υπουργείου, στην προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και στην αρχή της χρηστής διοίκησης. Πρόκειται για φοιτητές οι οποίοι εγγράφηκαν και φοίτησαν σε προγράμματα που είχαν λάβει την προβλεπόμενη πιστοποίηση και οι οποίοι, σύμφωνα με το σκεπτικό της ρύθμισης, ενήργησαν καλόπιστα.

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Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Η αναγνώριση του χρόνου φοίτησης και των ECTS δεν προβλέπεται χωρίς προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση είναι το αρχικό πρόγραμμα σπουδών να επαναπιστοποιηθεί από την ΕΘ.Α.Α.Ε., ενώ οι φοιτητές θα πρέπει να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο ίδιο πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ECTS που έχουν ήδη αποκτηθεί μπορούν να συνυπολογιστούν στην περαιτέρω πορεία των φοιτητών, στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου. Η ρύθμιση επιχειρεί έτσι να δημιουργήσει ένα «δίχτυ ασφαλείας» για φοιτητές που βρέθηκαν σε μια κατάσταση την οποία δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, αλλά προέκυψε από την εξέλιξη διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Η κριτική για τις δικαστικές αποφάσεις

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και το βασικό σημείο της παρέμβασης του Πάνου Λαζαράτου. Ο καθηγητής δεν περιορίζεται στην πρακτική διάσταση της προστασίας των φοιτητών, αλλά θέτει ένα ευρύτερο θεσμικό ζήτημα σχετικά με τη σχέση της νέας νομοθετικής ρύθμισης με τις δικαστικές αποφάσεις. Με αυτή την επισήμανση, ο κ. Λαζαράτος εγείρει ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των διοικητικών ενεργειών και της νομοθετικής παρέμβασης, συνδέοντας το ζήτημα με την αρχή της νομιμότητας.