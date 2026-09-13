Η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Νέο πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης τίθεται σε εφαρμογή για τα νέα διά ζώσης προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), δηλαδή των μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Από το συγκεκριμένο πρότυπο εξαιρούνται τα προγράμματα Ιατρικής, για τα οποία προβλέπεται ξεχωριστό πλαίσιο.

Η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αντικαθιστά το προηγούμενο πρότυπο πιστοποίησης του 2024. Τα νέα προγράμματα θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ.

Το νέο σύστημα στηρίζεται σε 11 κριτήρια, τα οποία εξετάζονται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε έναν μηχανικό έλεγχο αριθμητικών δεικτών, αλλά λαμβάνει υπόψη συνολικά τα ακαδημαϊκά στοιχεία, τις διαδικασίες, τους διαθέσιμους πόρους και τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης.

Βάρος δίνεται στη βιωσιμότητα κάθε νέου προγράμματος. Τα παραρτήματα θα πρέπει να υποβάλλουν μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο τετραετίας ή πενταετίας, ανάλογα με τη διάρκεια των σπουδών. Στον σχεδιασμό πρέπει να αποτυπώνονται οι ανάγκες σε υποδομές, προσωπικό, χρηματοδότηση και υπηρεσίες, αλλά και ο προβλεπόμενος αριθμός φοιτητών.

Μεταξύ των ποσοτικών απαιτήσεων προβλέπεται κάλυψη του 100% των αναγκών στελέχωσης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με τουλάχιστον τρία μέλη διδακτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Σε πλήρη ανάπτυξη, οι συνολικές ανάγκες στελέχωσης θα πρέπει να έχουν καλυφθεί εντός τριετίας, ή τετραετίας για πενταετή προγράμματα. Παράλληλα απαιτείται χρηματοδοτική κάλυψη του 100% των προβλεπόμενων λειτουργικών και αναπτυξιακών αναγκών.

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Σαφείς κανόνες τίθενται και για το περιεχόμενο των σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχεί σε 60 ECTS και κάθε εξάμηνο σε 30, ενώ τα τετραετή προγράμματα πρέπει να συγκεντρώνουν συνολικά 240 ECTS και τα πενταετή 300. Οι ώρες άμεσης εκπαιδευτικής επαφής προβλέπεται να πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους χώρους που έχουν δηλωθεί και αξιολογηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χωρίς κοινή διδασκαλία με φοιτητές προγραμμάτων άλλων εκπαιδευτικών φορέων.

Στο νέο πρότυπο εισέρχεται ρητά και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα προγράμματα σπουδών καλούνται να ενσωματώνουν, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και γραμματισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, τα ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν σαφείς κανόνες ακαδημαϊκής ακεραιότητας τόσο για τη λογοκλοπή όσο και για τη χρήση εργαλείων AI από τους φοιτητές.

Τέλος το πλαίσιο γίνεται αυστηρό και ως προς την τελική αξιολόγηση. Ένα πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί συνολικά συμμορφούμενο εφόσον δεν αποτύχει σε κανένα από τα 11 κριτήρια και εμφανίσει «μερική συμμόρφωση» σε έως τρία. Εάν χαρακτηριστεί «μη συμμορφούμενο» ακόμη και σε ένα κριτήριο, τότε χαρακτηρίζεται συνολικά μη συμμορφούμενο. Η τελική απόφαση πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.