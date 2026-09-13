Το πλοίο επλήγη την ώρα που βρισκόταν σε διαδικασία διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας και παρακολουθεί περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ανέφερε ότι το πλοίο επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης την ώρα που βρισκόταν σε διαδικασία διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος ή τι εξαπέλυσε το βλήμα.

Παράλληλα, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση των μελών του πληρώματος. Άγνωστο παραμένει επίσης το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το σκάφος, καθώς και το κατά πόσο το πλήγμα προκάλεσε κάποια περιβαλλοντική επίπτωση.

{https://x.com/Osinttechnical/status/2098950633470513288}

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Οι αρμόδιες αρχές έχουν αρχίσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και την κατάσταση του πλοίου.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του σημείου στο οποίο καταγράφηκε. Το Ορμούζ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως, καθώς συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και μέσω αυτού πραγματοποιείται σημαντικό μέρος των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τη διεθνή ναυτιλιακή και ενεργειακή αγορά, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.