Δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας των τραυματιών ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα που δέχθηκε ιρανικό εμπορικό πλοίο νωρίς το πρωί της Κυριακής στα ανοικτά του νότιου Ιράν.

Την πληροφορία μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Κομητείας Κεσμ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εμπορικό πλοίο βρισκόταν στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν όταν επλήγη. Από το συμβάν έχασε τη ζωή του ένα άτομο, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας των τραυματιών ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

{https://x.com/RyanRozbiani/status/2099004480565965185}

Παράλληλα, παραμένει ασαφές τι ακριβώς προκάλεσε το πλήγμα, καθώς και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το είδος του όπλου που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε ή για το εύρος των ζημιών που υπέστη το πλοίο.

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Το νέο περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων.