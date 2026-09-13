Και καλά το Μαξίμου, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Σόου με την Κλούνεϊ στην Αθήνα και τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Και καλά ο πρωθυπουργός, το έχει πάρει σχοινί κορδόνι, Μαντόνα, Τούνη, Κλούνεϊ κοκ- μόνο με την ...Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούλο Τσερέλα δεν ασχολήθηκε προσωπικά ακόμα!

Αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Μέχρι κοινό περίπατο με την κυρία Κλούνεϊ στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αντί να δουν μήπως και έρθει στην Αθήνα κανένας μεγάλος αρχηγός κράτους και να στρωθεί το κόκκινο χαλί στην Ηρώδη του Αττικού!

Η κυρία Κλούνεϊ και το γραφείο που εκπροσωπεί πληρώθηκε πλουσιοπάροχα από τη χώρα για τη νομική μελέτη που είχαν αναλάβει για τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, με την τότε κυβέρνηση Σαμαρά να απορρίπτει την πρόταση για προσφυγή στα δικαστήρια για την ιδιοκτησία των Γλυπτών λόγω του μεγάλου ρίσκου.

Χρησιμοποίηση της Κλούνεϊ όμως για δημοσιότητα μάλλον ασέβεια προς το μείζον θέμα της διεκδίκησης των Γλυπτών δείχνει...

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Β.Σκ.