Μητσοτάκης και Αμάλ Κλούνεϊ συζήτησαν και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας- είχε η Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, υποδέχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, με το οποίο είχε ασχοληθεί στο παρελθόν η Αμάλ Κλούνεϊ.

Η συνάντηση της Αμάλ Κλούνεϊ με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Νωρίτερα, η Αμάλ Κλούνεϊ επισκέφθηκε το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι πριν από 12 χρόνια, όταν ήταν υπουργός Πολιτισμού, ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο Doughty Street Chambers, στο οποίο εργάζεται η Αμάλ Κλούνεϊ, την εκπόνηση μελέτης για τους όρους της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι η συνεισφορά σας με τη γνωμοδότηση που υποβάλατε σχετικά με την επανένωση των Γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμης σημασίας. Συνέβαλε στη βαθύτερη κατανόηση του πυρήνα του ζητήματος, γιατί δεν είναι μόνο ένα ζήτημα επιστροφής, ούτε είναι θέμα ήττας ή νίκης από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επανένωση των Γλυπτών με τον Παρθενώνα είναι μια μεγαλειώδης κίνηση και αυτό πρέπει να καταλάβει η βρετανική πλευρά», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας και σημείωσε ότι η Αμάλ Κλούνεϊ συνέβαλε στην κινητοποίηση και στην άμεση συμμετοχή και εμπλοκή της διεθνούς κοινής γνώμης στο ζήτημα.

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Από την πλευρά της, η δικηγόρος υπογράμμισε την αξία της ανταλλαγής των πολιτιστικών θησαυρών και αναφέρθηκε στο πρόσφατο παράδειγμα της Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία, βάσει διακρατικής συμφωνίας, μεταφέρθηκε από τη Γαλλία και εκτίθεται στη Βρετανία.

«Η ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων μπορεί να συμβάλλει στην οικοδόμηση γεφυρών σε έναν κόσμο που είναι διαιρεμένος και χαρακτηρίζεται από τόση διχόνοια», τόνισε.

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Φωτ.: ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ, EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ