Όσα είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης στις συνεντεύξεις του.

Κλίμα πένθους επικρατεί τις τελευταίες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την δυσάρεστη είδηση του θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του, το ταλέντο του και η ευγένειά του ήταν μερικά από τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό.

Ο ίδιος, μάλιστα, δήλωνε ότι από πολύ νεαρή ηλικία γνώριζε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και τη μουσική, ακολουθώντας τελικά μία πορεία που άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα στη νυχτερινή διασκέδαση και το τραγούδι.

«Στο δημοτικό έδινα αυτόγραφα», έλεγε στις συνεντεύξεις του.

Το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ έκανε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τιμώντας τη μνήμη και την πορεία τον λαϊκό ερμηνευτή.

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Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, προβλήθηκαν στιγμιότυπα από συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, μέσα από τις οποίες μίλησε για τη μουσική, τη ζωή του και την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σε κάθε του συνέντευξη τιμούσε τους γονείς του, μιλώντας με ιδιαίτερη συγκίνηση για εκείνους και ποτέ δεν ξέχασε το κοινό που τον ανέδειξαν και έκαναν το όνομά του να κυριαρχεί στις νυχτερινές πίστες.

Παράλληλα, μιλούσε για την πίστη του στο Θεό: «Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη, μία από τις αξίες της ζωής μου. Έχω πνευματικό, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μου», είχε αναφέρει στον Αντώνη Σρόιτερ.

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