Λόγω «προσβλητικής» επιστολής του Αμβροσίου προς τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Μέσα σε 15 ημέρες, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος άλλαξε γνώμη και ανακάλεσε την απόφαση να απονείμει τιμητική διάκριση στον πρώην μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιο.

Η πρώτη απόφαση είχε ανακοινωθεί στις 26 Αυγούστου και η δεύτερη σήμερα, Πέμπτη και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποδίδει την ανάκληση της απονομής τιμητικής διάκρισης σε επιστολή του Αμβροσίου με «προσβλητικό περιεχόμενο».

Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για την τιμητική διάκριση του πρώην μητροπολίτη, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλές φορές με τις δηλώσεις του, υπήρξαν αντιδράσεις. Στις 26 Αυγούστου, η ΔΙΣ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να απονείμει στον Αμβρόσιο «Χρυσούν Σταυρό μετ’ αστέρος του παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί τη συμπληρώσει πενήντα ετών αρχιερωσύνης αυτού». Η απονομή είχε προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου.

Όμως, σήμερα, Πέμπτη, η ΔΙΣ ανακοίνωσε ότι ομόφωνα αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση για την απονομή τιμής στον Αμβρόσιο. Σε αυτή την απόφαση οδήγησε επιστολή που έστειλε πρόσφατα ο πρώην μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, το περιεχόμενο της οποίας θεωρήθηκε «προσβλητικό προς το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος».