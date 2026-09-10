«Φύλλο και φτερό» η κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης – Στο μικροσκόπιο των αρχών ο εξοπλισμός και οι άδειες λειτουργίας,

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη την μοιραία ανακοπή. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της κλινικής στην οδό Καρνεάδου, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στην ιατρική διαδικασία στην οποία είχε υποβληθεί ο 54χρονος τραγουδιστής. Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το κτίριο μεταφέροντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Στον χώρο βρέθηκε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

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«Φύλλο και φτερό» η κλινική

Οι αστυνομικοί έλεγξαν τους χώρους της κλινικής και συγκέντρωσαν υλικό που θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο η συγκεκριμένη δομή διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, εάν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινικές ευθύνες. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που αφορά τη λειτουργία του χώρου, ενώ ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να δίνεται στον εξοπλισμό που υπήρχε στην κλινική.

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Εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της έρευνας και, παρουσία των Αρχών, υπέδειξαν στους αστυνομικούς τους χώρους της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιοι εξετάζουν εάν τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατέχονταν και λειτουργούσαν νόμιμα, καθώς και εάν η παρουσία και η χρήση τους στον συγκεκριμένο χώρο ήταν σύμφωνη με το ισχύον πλαίσιο. Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας οι αξιωματικοί επικοινώνησαν με εξειδικευμένο αιματολόγο, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται.

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Έρευνα και στο σπίτι του ζευγαριού των γιατρών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του ζευγαριού των γιατρών. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στον χώρο για περίπου 10 λεπτά, πραγματοποιώντας έλεγχο και συλλέγοντας στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά για την έρευνα. Στη συνέχεια αποχώρησαν, προκειμένου να αξιολογήσουν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν και να τα συνεκτιμήσουν με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί από την έρευνα στην κλινική στο Κολωνάκι.

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Αυτοψία και του ΙΣΑ στη κλινική στο Κολωνάκι

Μετά την έρευνα των Αρχών, αυτοψία στην επίμαχη κλινική πραγματοποίησε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), προκειμένου να εξεταστεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και οι κανόνες ασφαλείας. Το εύρημα που ξεχωρίζει είναι η παρουσία δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, τα οποία, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση είναι σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη και από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Παράλληλα, τονίζει ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε χώρους οι οποίοι δεν διαθέτουν τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

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Είχαν ελεγχθεί τα ιατρεία το 2024 και το 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, και το ιστορικό των ελέγχων στη συγκεκριμένη δομή. Τα ιατρεία, όπου συστεγάζονταν παθολόγος και ιατρός άνευ ειδικότητας, είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και μάλιστα σχετικά πρόσφατα, κατά τα έτη 2024 και 2025. Κατά τους συγκεκριμένους επιτόπιους ελέγχους, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δεν είχε διαπιστωθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Το ζήτημα της νομιμότητας, αλλά και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες λειτουργούσε ο συγκεκριμένος χώρος, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Χαρακτηριστική και η δήλωση του προέδρου Γιώργου Πατούλη που ανέφερε ότι «Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο ΙΣΑ πραγματοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας. Για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές».

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Η κατάθεση της γιατρού για τα τελευταία λεπτά του Μαζωνάκη

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί και η κατάθεση της γιατρού η οποία περιέγραψε στους αστυνομικούς τι συνέβη κατά την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της, ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί την κλινική την Τρίτη, όπου υποβλήθηκε αρχικά σε έναν έλεγχο. Κατά την ίδια, από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος. Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ο Γιώργος Μαζωνάκης δυσκολευόταν να μιλήσει. Όπως υποστήριξε, ο ίδιος τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς είχε προγραμματισμένες εμφανίσεις τις επόμενες ημέρες και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, του πρότεινε τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, την οποία περιέγραψε ως διαδικασία «καθαρισμού του αίματος», υποστηρίζοντας ότι τον ενημέρωσε πως δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμφώνησε να προχωρήσει.

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Τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του 54χρονου, ενώ επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με τη γιατρό, αυτό απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Η ίδια υποστήριξε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του δεν παρουσίαζαν, όπως ανέφερε, πρόβλημα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τοποθέτησης του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, η γιατρός φέρεται να παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του, με πτώση της αρτηριακής πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου. Η γιατρός υποστήριξε ότι κάλεσε τον σύζυγό της και μαζί ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική, ενώ ανέφερε πως όλα τα μηχανήματα που βρίσκονται στον χώρο είναι πιστοποιημένα και ότι θα προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά στις Αρχές.

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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την κλινική αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον ο εξοπλισμός, οι άδειες λειτουργίας, οι διαδικασίες που ακολουθούνταν στον χώρο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων και τα ευρήματα της αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν παραβάσεις και εάν υπάρχει οποιαδήποτε ποινικά αξιολογήσιμη συμπεριφορά. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη ευθύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απάντηση στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί αναμένεται να προκύψει από το σύνολο των εργαστηριακών, ιατρικών και αστυνομικών ερευνών.

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