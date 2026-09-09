Οσα αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, 9/9/26, ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από ανακοπή καρδιάς. Όπως σημειώνει το νοσοκομείο «Ελπίς», «στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40» και καταλήει το ιατρικό ανακοινωθέν: «Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος». αναφέρει το νοσοκομείο Ελπίς».

Υπενθυμίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε μεταβεί για θεραπεία σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα για «αναγεννητική θεραπεία με πλάσμα» - θεραπεία αντιγήρανσης. Εκεί πάντα σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα υπέστη ανακοπή.

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Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια στις 4 Μαρτίου του 1972, όπου και μεγάλωσε. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

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Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε γνωστή ως Polygram. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ξεχωριστό του ύφος και την πρωτοπορία του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης.

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Εκτός από τις πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, κέρδισε το κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως οι Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Επίσης ένα best με μεγάλες επιτυχίες του κυκλοφόρησε στην Ιταλία με αφορμή την επιτυχία που έκανε εκεί το τραγούδι «Μου λείπεις» σε διαφημιστικό αυτοκινήτου.

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Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

Η δισκογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφόρησε το 1993, το “Μεσάνυχτα και κάτι”. Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ “Με τα μάτια να το λες” που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες “3 το πρωί”, “Ανήκω σε μένα” και “Μη μου ζητάς”. Το 1996 βγαίνει το single “Μου λείπεις”, το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά cd singles και albums, όπως το “Παιδί της Νύχτας” το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single “Θέλω να γυρίσω” σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α. Και κάπως έτσι ξεκινούν οι επιτυχημένες συνεργασίες με καταξιωμένους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

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Εμφανίστηκε με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin' Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του “Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο” το τραγούδι “Δεν θέλω πια να ξαναρθείς”.

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Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και τότε μπαίνουν στη νυχτερινή Αθήνα οι καναπέδες στα κέντρα. Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η αλλαγή στην εμφάνιση. Βγαίνει στη σκηνή με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση. Ο ίδιος όμως ήξερε πολύ καλά τι έκανε.

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Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένη συναυλία στην Τεχνόπολη για τα «33 χρόνια από το Α έως το Ω», όπως είχε ονομάσει την εμφάνισή του.

«Μια μεγάλη συναυλία για 33 χρόνια μουσικής πορείας, γεμάτα τραγούδια, έντονες στιγμές, ανατροπές και προσωπικές αναζητήσεις. Με αγαπημένες επιτυχίες και ξεχωριστούς καλεσμένους, ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει το μεγάλο φινάλε στη φετινή Μουσική Τεχνόπολη, κλείνοντας τη συναυλιακή σεζόν με μια μεγάλη γιορτή» έγραφε το promo της εκδήλωσης.

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Από τους πρώτους που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος έκανε λόγο για ανείπωτη θλίψη.

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Ο Χάρης Σιανίδης ανάρτησε μία φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Νίνο και τον Νίκο Οικονομόπουλο γράφοντας στη λεζάντα «Γιώργο μου,ταξίδεψε,αγάπη μου και εκτοξεύσου στο άπειρο,απελευθερωμένος απ’ όλα… Κρατώ από εσένα τα γέλια,τα πρώτα μου μετεφηβικά ξενύχτια μετά το «Χάος» και το «Γκάζι»,στο «Plus Soda» και στο «Αμφιθέατρο»,τις τελευταίες συνεργασίες μας,τα μεταμεσονύχτια τηλεφωνήματα μας και τις βόλτες με το αμάξι,τις παρέες,τα ταξίδια !!! Σε αποχαιρετώ με αυτήν την φωτό με τον Νίκο και Νίνο από εκείνο το καλοκαίρι στην Χαλκιδική, που είχαμε γελάσει τόσο πολύ… Η ιστορία σου ανήκει… Και αυτό δεν μπορεί να σου το πάρει ποτέ κανείς. Καλό σου ταξίδι…».

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Το αντίο της Άννας Βίσση

Μία εικόνα από την Άννα Βίσση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Δεν έχω λόγια μόνο βαθειά λύπη...» έγραψε πριν από λίγο.

Η Έλλη Κοκκίνου ανάρτησε την ίδια φωτογραφία γράφοντας με παράπονο «Άχ βρε Γιώργο» και μία ραγισμένη καρδιά.

Μία μαύρη εικόνα με τη λιτή φράση «δεν μπορώ να το πιστέψω, καλό ταξίδι Γιώργο μας...» ανάρτησε στο Instagram η Ελένη Φουρείρα.

Η Κατερίνα Καινούριου ανάρτησε μία φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη αγκαλιά.

«Από σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο… Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντούχος..,πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός…Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

»Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του! Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι…»

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Μια φωτογραφία τους από τα παλιά, ανάρτησε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. «Καλό ταξίδι Γιώργο…εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…» έγραψε στο μήνυμά του.

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Η Ναταλία Γερμανού έγραψε τη λέξη «ξεχώρισες» δίπλα σε μία φωτογραφία τους. «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς. Θα σε έχω πάντα εδώ (στην καρδιά μου) έγραψε η παρουσιάστρια.

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Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παραθέτοντας σκηνή από την ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» σε σκηνοθεσία της Ευης Καλογηροπούλου, όπου συμμετείχε ο τραγουδιστής.

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Ο Αντώνης Σρόϊτερ με μία φωτογραφία μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη εκμυστηρεύτηκε: «Ίσως ο μόνος καλλιτέχνης που θεώρησα φίλο μου. Αντίο Γιώργο...»

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Ο Νίκος Αλιάγας έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram «Αχ βρε Γιώργο… Γιατί τόσο νωρίς για τα πέρα μέρη; Το φως να αγκαλιάσει την ψυχή σου και η καρδιά σου να αναπαυτεί».

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Ανάρτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε και η KΑΕ Ολυμπιακός.

«Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».

{https://www.instagram.com/p/DdEppRsOTmu/}