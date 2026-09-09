Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χαρίσει στο κοινό του «The Voice» ένα μαγικό ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη.

Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών μετά από ανακοπή που υπέστη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη ειδοποιήθηκε και πήγε καρδιολόγος, ο οποίος τον εξέτασε και κάλεσε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς». Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας από του πιο πολυδιάστατους και εμπορικούς έλληνες ερμηνευτές του λαϊκού ρεπερτορίου, και φεύγοντας από τη ζωή άφησε μία σπουδαία παρακαταθήκη στην μουσική βιομηχανία της χώρας.

Γεννήθηκε στη Νίκαια στις 4 Μαρτίου του 1972, όπου και μεγάλωσε. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο The Voice

Οι γνώσεις του στη μουσική και το τραγούδι, το ταλέντο του και η προσωπικότητά του, τον οδήγησαν στο να αναλάβει το ρόλο του κριτή σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά project το The Voice.

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Σε κάθε κριτική που ασκούσε στα νέα παιδιά και στους καλλιτέχνες που είχε απέναντί του, τον διέκρινε η ευγένεια και πάντοτε προσπαθούσε να κρίνει αντικειμενικά, ενώ ξεχώρισε με την προσωπικότητά του.

Μία από τις στιγμές που είχαν ξεχωρίσει στον «αέρα» του Voice, ήταν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει το τραγούδι «Φεύγω» ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη.

Κιθάρα έπαιζε ο Χρήστος Μάστορας, ενώ ο ερμηνευτής χάρισε τη δική του χροιά σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου.

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