Μέσα από μια καριέρα που μετρούσε πάνω από τρεις δεκαετίες και δεκάδες επιτυχίες που σημάδεψαν την ελληνική μουσική, επιλέγουμε 10+1 τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που έχουν αφήσει εποχή.

Σοκ, θλίψη και συγκίνηση στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών. Τόσο ο καλλιτεχνικός κόσμος όσο και οι χιλιάδες θαυμάστες του, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ, ανάμεσά μας.



Ο Μαζωνάκης ανέβηκε για πρώτη φορά σε πίστα, σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music (τότε Polygram). Ο πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1993, με τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι» και από τότε, η μία επιτυχία ακολούθησε την άλλη.



Καλλιτέχνης με ιδιαίτερο ταμπεραμέντο, πρωτοποριακός και ξεχωριστή ερμηνεία, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και μας χάρισε πλήθος επιτυχιών που αγαπάμε, ακούμε και τραγουδάμε μέχρι σήμερα.



Επιλέγουμε 10+1 τραγούδια του και την πασίγνωστη ατάκα των θαυμαστών του, «Όσο ζω, Μαζώ», για να αποχαιρέτησουμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη...

Με τα μάτια να το λες

Ένα από τα πρώτα τραγούδια του Μαζωνάκη. Κυκλοφόρησε το 1994 σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Πάνου Φαλάρα. Από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο.



{https://youtu.be/jziWfV3LZIc?si=r2D-hETJRegc8zD7}

Ανήκω σε εμένα

Ακόμα μια επιτυχία από το άλμπουμ του 1994 «Με τα μάτια να το λες».

Με λένε παράξενο, δε με πειράζει

μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει

Κουράστηκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει

ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει



Ανήκω σε μένα και στα όνειρα μου

δεν θέλω κανένα μες στη μοναξιά μου

{https://youtu.be/LCMOmBx1GLQ?si=8325IutcqVWinnmN}

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Με λένε Γιώργο

Από το άλμπουμ «Μπροστά σ' ένα μικρόφωνο» του 1998, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδάει «Με λένε Γιώργο».



Με λένε γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω

Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή

Γιατί δεν έκανα ό, τι θά ‘πρεπε να κάνω

{https://youtu.be/UnziyKVihkI?si=LVBFTGf-Yls2TFKU}

Θέλω να Γυρίσω

Το 2013 ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντάει τους Goin' Through και μαζί μας χαρίζουν το «Θέλω να Γυρίσω», ένα τραγούδι με το οποίο ταυτίστηκαν άπαντες...



{https://youtu.be/tP1GHwQtJ8U?si=-WNXFKsuhrbjX3ZY}





Παλιόπαιδο θα γίνω

Ένα καθαρόαιμο λαϊκό τραγούδι που συντρόφευσε τους απανταχού χωρισμένους και πικραμένους, στα ξενύχτια τους.

{https://youtu.be/VkLO6S-h57w?si=c4NhSPQXwtlEbTvr}

Ζηλεύω

Κυκλοφόρησε το 1997 και από τότε το τραγουδήσαμε, το χορέψαμε πάνω στα τραπέζια, το αφιερώσαμε...



{https://youtu.be/v6aM--2SAdQ?si=gTaa-jw5Psax6qqY}



Φεύγω για μένα

Φεύγω για μένα να νιώσω καλά

Εχω να κάνω ακόμα πολλά

Φεύγω για μένα γιατί δεν μπορώ

να σ’ αγαπώ

Φεύγω για μένα να νιώσω καλά

Εχω να κάνω ακόμα πολλά

Φεύγω για μένα προτού τρελαθώ

θέλω να ζω

Από το άλμπουμ «Μου λείπεις» του 1996



{https://youtu.be/KGBz7ctWjT0?si=CIjCp0rFPJd0CIwm}

Μου λείπεις

H μεγάλη επιτυχία του «Μου λείπεις», από το όμοτιτλο άλμπουμ του 1996 και τραγούδι που τον καθιέρωσε.

Μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις...

{https://youtu.be/e3LYYwNw7vU?si=sGI-05YryB056ps1}

Το λάθος μου το τελευταίο

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε το 1999 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Αλλάξανε Τα Πλάνα Μου».

{https://youtu.be/L2EDGuOdI5o?si=VjS4kjuaHyWgtBPL}

Το Gucci φόρεμα

Από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Μαζωνάκη και τεράστια επιτυχία του. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2003 στο δίσκο «Σάββατο» και έγινε μέρος της ποπ κουλτούρας, με τον ίδιο να βγάζει γλώσστα στα στερεότυπα, το lifestyle, τη μόδα.

{https://youtu.be/tRSczf5uNUY?si=sn_Oia8x2VYw_HnL}

Παιδί της νύχτας είμαι εγώ

Εγώ, οι δίσκοι μου και το ουίσκι μου

Που μέσα θέλω να πνιγώ

Εγώ κι η τρέλα μου το πήγαινε έλα μου

Φαντάσματα να κυνηγώ

Παιδί της νύχτας είμ’ εγώ

Δίχως αγάπη είμ’ εγώ

Και σαν αλήτης τριγυρνάω

Παιδί της νύχτας είμ’ εγώ

Μία ψυχή είμαι κι εγώ

Μονάχος κλαίω και πονάω

{https://youtu.be/7Rfld-eV2Y4?si=YuwwT94NxmK-0Gqx}



Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζωνάκη...