Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Νίκος Καρβέλας.

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καρβέλας και το Στούντιο Κλεισθένης του εύχεται «χρόνια πολλά» με μία φωτογραφία από το παρελθόν.

Ο γνωστός συνθέτης, μουσικός και τραγουδιστής, που έχει διαγράψει μία μακρά πορεία στο χώρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, συμπληρώνει σήμερα τα 75 του χρόνια.

Με αφορμή την ημέρα, το Στούντιο Κλεισθένης, προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το 1980, όταν ο Νίκος Καρβέλας συνεργάστηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα με το μουσικό συγκρότημα Sharp Ties.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από τον Κλεισθένη Δασκαλάκο και απεικονίζει τα μέλη του συγκροτήματος τη στιγμή που υπογράφουν συμβόλαιο της συνεργασίας του.

Σύμφωνα με την περιγραφή της φωτογραφίας, ο Νίκος Καρβέλας στέκεται όρθιος και συνεργάστηκε με το συγκρότημα για περίπου τρεις μήνες.

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«Χρόνια πολλά στον συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή Νίκο Καρβέλα ο οποίος γίνετε σήμερα 75 χρονών, στη φωτογραφία το 1980 τον βλέπουμε όρθιο στην υπογραφή συμβολαίου με το συγκρότημα Sharp Ties στο οποίο ήταν μέλος για 3 μήνες στα πλήκτρα».

{https://www.instagram.com/p/DdCEydkKvvP/?hl=el}

Οι Sharp Ties, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980 με τα ρεπερτόριό τους να αφορά κυρίως αγγλόφωνα τραγούδια.