Και μάλιστα με βουλευτές εκ μεταγραφής! - Προβληματισμός για τον τρόπο εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη.

Η φωτογραφία με «πράσινα» στελέχη να ανεβαίνουν σε τρακτέρ με πλαστικές σημαίες και να πανηγυρίζουν στο περιθώριο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης προσπαθώντας να θυμίσουν τα «ωραία χρόνια» του ΠΑΣΟΚ έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Σε πολλούς εκτός ΠΑΣΟΚ το θέαμα δεν άρεσε, καθώς το θεώρησαν θέαμα «κιτς», ενώ το ίδιο συνέβη και με παραδοσιακά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

«Και καλά να ήταν ο ...Κεγκέρογλου, εδώ πρωτοστατούσαν μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Καρυστιανού που ήρθαν τελείως πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ», μας είπε ένα εκ των κορυφαίων στελεχών, που αν καταλάβαμε καλά έχει μεταφέρει τους προβληματισμούς του για τον τρόπο του εορτασμού της επετείου ίδρυσης του κόμματος στις 3 του Σεπτέμβρη.

Και ίσως να έχει και δίκιο...

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Β.Σκ.