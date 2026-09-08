Τι σηματοδοτεί η σκληρή κριτική του προέδρου του ΕΒΕΑ και στενού του συνεργάτη.

Έκπληξη προκάλεσε η σκληρή κριτική του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τον επιχειρηματικό τρόπο.

Ο Γιάννης Μπρατάκος άλλωστε είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και είχε διατελέσει μέχρι τον Μάιο του 2024 υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στο Μαξίμου ενώ υπήρξε από τον Ιούλιο του 2019 και γενικός διευθυντής της ΝΔ.

Είναι σαφές πως ο κόσμος της επιχειρηματικότητας είναι δυσαρεστημένος με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως είναι και ο περισσότερος κόσμος. Η τακτική «λίγα σε πολλούς» που τους έχουμε ανάγκη στις εκλογές, μάλλον δεν ευχαρίστησε πολλούς- ακριβώς το αντίθετο συνέβη!

Το ερώτημα όμως εν προκειμένω είναι για το τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις Μητσοτάκη με τον έως πρόσφατα υφυπουργός που έχει εκλεγεί πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.