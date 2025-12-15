Θα περάσει ο Αλέξης από τα μπλόκα; Τέσσερα κουίζ για εύκολους και ...δυνατούς λύτες!

ΚΟΥΙΖ Νο1, ΓΙΑΤΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΒΓΑΛΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ...ΜΠΡΑΤΑΚΟ; Δεν πρόλαβαν οι αγρότες να αποστείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό, προκειμένου να τοποθετηθεί επί αυτών για να φανεί αν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου και νάσου ο Μπρατάκος ως πρόεδρος των Επιμελητηρίων ξαφνικά. Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έσπευσε να κατακεραυνώσει τους αγρότες γιατί παραμένοντας στα μπλόκα θα οδηγήσουν σε καταστροφή την Χριστουγεννιάτικη αγορά. Οι αγρότες βέβαια έδειξαν πως έχουν την ωριμότητα και στα μπλόκα να παραμείνουν και τη λειτουργία της αγοράς να μην εμποδίσουν. Άλλοι έχουν την ωριμότητα να ξεχωρίσουν το κομματικό από το επαγγελματικό κοστούμι;

ΚΟΥΙΖ Νο2, Ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ; Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η Κουμουνδούρου έχει αποφασίσει φέτος να αλλάξει στάση και να μην υπερψηφίσει τις στρατιωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Έτσι Φάμελλος και Χαρίτσης θα έρθουν πιο κοντά- αλλά πιο μακριά από το ΠΑΣΟΚ. Με ερώτημα αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ κάποιων βουλευτών του-κυρίως ενός που βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή γραμμή με τη Χαριλάου Τρικούπη.

ΚΟΥΙΖ Νο3, ΘΑ ΠΑΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ; Την Τρίτη ο πρώην πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Πάτρα για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Θα περάσει άραγε και θα σταθεί στα αγροτικά μπλόκα; Αν όχι θα ετοιμάσει κάποια επίσκεψη τις επόμενες ημέρες; Το σκέφτεται όπως πληροφορούμαστε πλην όμως οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί.

ΚΟΥΙΖ Νο4, ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ; Για πρώτη ίσως φορά τα πολλά τελευταία χρόνια οι πολίτες δεν στηρίζουν απλώς τα αιτήματα των αγροτών. Αλλά και το κλείσιμο των δρόμων! Με ταξύ αυτών και ο ένας στους τρεις και (βάλε) ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δύσκολα τα πράγματα για το Μαξίμου και τον «κοινωνικό αυτοματισμό»!