Ένας σημαντικός ποιητής είχε πει πως πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα και να ακούμε πέρα από τα λεγόμενα. Κάτω από αυτό το πρίσμα ας προσπαθήσουμε να δούμε τις εξελίξεις στον πλέον «καυτό» πολιτικό χώρο, αυτόν της κεντροαριστεράς ή, γενικότερα, της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης:

-Στις επόμενες εκλογές θα συγκρουστούν με σφοδρότητα δυο -εν πολλοίς και αντιπαραθετικές- στρατηγικές: Αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη και αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, που θα επιχειρήσει να κερδίσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέχει σήμερα λόγω των αλλεπάλληλων διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα που το μόνο που απομένει γι΄ αυτό είναι ο χρόνος ανακοίνωσης της ίδρυσής του. Η αντιπαράθεση αυτή αναμένεται να εξελιχθεί στο «ο θάνατός σου η ζωή μου», καθώς το τρίτο κόμμα θα αντιμετωπίσει αμφισβήτηση ως προς τις προοπτικές του. Εάν μάλιστα είναι τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές πως θα υπάρχει θέμα ηγεσίας.

Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν τα μικρότερα κόμματα του χώρου:

-Το πιο μεγάλο ερωτηματικό είναι τι πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σ. Φάμελλος αν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, έχει πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης τότε το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές. Το ενδεχόμενο ίδρυσης «μικρού Συνασπισμού» με τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ και τμήμα της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς που είναι μειοψηφία στο κόμμα της, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να επιχειρηθεί. Δεν πρέπει επίσης, αναλόγως και των εξελίξεων, να αποκλειστεί η αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

-Το ενδεχόμενο ενός συνασπισμού μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς δεν φαίνεται να έχει την παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας καθώς δεν το θέλει αλλά και δεν το αντέχει η Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και επειδή δεν μπορεί να ακολουθήσουν ικανά μεγέθη από Κουμουνδούρου και ΝέΑρ.

-Παρότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα το ήθελε πολύ, μεμονωμένες προσχωρήσεις ηγετικών στελεχών της Νέας Αριστεράς στο ΠΑΣΟΚ όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου ή ο Νάσος Ηλιόπουλος δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν.

-Τέλος, για το χώρο του παλαιού και ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ το δίλημμα που θα υπάρξει για τα στελέχη είναι «με τον Τσίπρα ή εναντίον του Τσίπρα».