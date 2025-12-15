Ποιοι ήταν ομιλητές στην εκδήλωση που αναβλήθηκε.

Στην Κεντροαριστερά συνεχίζονται οι ζυμώσεις για το αύριο ολόκληρης της παράταξης. Και είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, η πρωτοβουλία ανήκει σε κινήσεις της βάσης, από πολίτες που αγωνιούν για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης.

Μια τέτοια κίνηση από τον Χολαργό, είχε προγραμματίσει στο δημαρχείο της πόλης μια εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτή θα συμμετείχαν κορυφαία στελέχη από όλα τα κόμματα του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, θα μιλούσαν από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ, ο Άκης Χατζηπέτρος από την κίνηση «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά, ο επικεφαλής του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης και ο Διονύσης Τεμπονέρας.

Μάθαμε, όμως, ότι η εκδήλωση αναβάλλεται προς ώρας και πάει για μετά τις γιορτές. Τι συνέβη; Σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρά το γεγονός ότι είχαν κλείσει τον χώρο, ο δήμαρχος Χολαργού – Παπάγου, Ηλίας Αποστολόπουλος, είχε προγραμματίσει και εκείνος εκδήλωση, με ομιλητή τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Τσιόδρα.

Α.Γ.