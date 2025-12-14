Η αγωνία του Χρηστίδη.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως ο κύβος ερρίφθη: Η Άννα Διαμαντοπούλου θα είναι υποψήφια στο Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Το ΠΑΣΟΚ με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να βγάλει στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δύο βουλευτές, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιδιώκει την εκλογή τριών, κανείς όμως δεν μπορεί να αποκλείσει και την εκλογή ενός.

Και δύο όμως βουλευτές να εκλέξει έχει ενδιαφέρον ποιος θα βγει πρώτος.

Ο Παύλος Χρηστίδης ως «δελφίνος» έχει φιλοδοξίες και προφανώς μετά την εξέλιξη αυτή αγωνιά...

Β.Σκ.