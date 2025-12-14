Οι κατηγορούμενοι κατέφτασαν την Κυριακή το πρωί στην Αθήνα και οδηγήθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι, κατά περίπτωση κατηγορούνται για : Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .



