Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι, κατά περίπτωση κατηγορούνται για :
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
- Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .