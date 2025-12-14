Καλούσε δε «να κάνουμε το μεγάλο ντου» στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυηξης.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής της ΝΔ, Μύρωνας Χιλετζάκης, αρχηγός του κυκλώματος που φέρεται να «άρπαξε» 1.700.000€ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ο επικεφαλής των αγροτών της Κρήτης, όταν με Τσίπρα πρωθυπουργό, τα σπάνε στην Αθήνα και ζητάει να «καεί η π@υτανα η Βουλή».

Ο ίδιος μάλιστα είναι μπροστάρης και στο ντου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/Marka2free/status/2000230597869142130}

Σημειώνεται ότι στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται από την Τρίτη έως την Πέμπτη οι 16 συλληφθέντες για τις υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη.

Όλοι ζήτησαν και πήραν προθεσμίες προκειμένου να ενημερωθούν επί της δικογραφίας που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους η οποία τους φέρνει κατηγορούμενους για έξι κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους, κατά περίπτωση για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dey2pd67aojt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}