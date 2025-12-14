Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες και δεν πάνε στο Μαξίμου. Αναμένουν την απάντηση στα αιτήματά τους.

Με αιχμή τα οικονομικά και θεσμικά τους αιτήματα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια απέστειλαν το απόγευμα της Κυριακής (14/12) τη λίστα των διεκδικήσεών τους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτώντας τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κάνοντας, όπως όλα δείχνουν, Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Όπως τονίζουν τη Δευτέρα θα βρεθούν στα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα δικαστούν οι αγρότες που συνελήφθησαν, ενώ στον σχεδιασμό τους έχει μπει και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στις σήραγγες των Τεμπών. Την Τρίτη, ημέρα γενικής απεργίας, θα βρίσκονται σε όλα τα μπλόκα συμμετέχοντας και σε άλλες δράσεις όπως πορείες και συγκεντρώσεις.

Την ίδια στιγμή πηγές των αγροτών ανέφεραν στο Dnews ότι αναμένουν τις απαντήσεις της κυβέρνησης σε διάστημα λίγων ημερών και εκεί είναι το σημείο που θα κριθεί η πορεία των κινητοποίησεων.

Τελεσίγραφο μέχρι την Τετάρτη από τους αγρότες της Θεσσαλονίκης

Πάντως κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.

Επιπλέον οι παραγωγοί ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι κτηνοτρόφοι μεταξύ άλλων επιθυμούν την αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων καθώς και την πλήρη αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων.

Επίσης, στα αιτήματα των μελισσοκόμων περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναπλήρωση του εισοδήματος τους με 20 ευρώ ανά κυψέλη αλλά και η ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ.

Πάντως, όπως σημείωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ «ήδη το κυβερνητικό επιτελείο εργάζεται εξετάζοντας τα αιτήματα των αγροτών».

Πάντως, από την ανακοίνωσή τους, ξεχωρίζουν δύο φλέγοντα ζητήματα, επισημαίνοντας:

«ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τα αιτήματα είναι:

«Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

1. Εμβολιασμός.

Αλλαγή διαχείρισης της ζωονόσου με εμβολιασμό και άμεση παύση θανατώσεων.

Επαναλειτουργία των μονάδων από 6 έως 8 μήνες και σε απόσταση έως 5 χιλιομέτρων από τη μονάδα.

2. Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων

Επικαιροποίηση των ποσών αποζημίωσης ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής.

Διαφοροποίηση ανάλογα με είδος, ηλικία, παραγωγικότητα, καθαρόαιμα (αυτόχθονες φυλές).

3. Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα

Κάλυψη της απώλειας παραγωγής (γάλα, κρέας, αναπαραγωγή) για τουλάχιστον 12–24 μήνες ή όσο χρειαστεί και μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού με το 30% επί του κύκλου εργασιών βάσει υπολογισμών πώλησης κρέατος και γάλακτος.

Κατά τη διάρκεια της Ανωτέρας βίας να διατηρούνται τα δικαιώματα όπως και τα σχέδια βελτίωσης έως την ανασύσταση του κοπαδιού.

4. Ελληνοποίηση

Μία από τις πιο σοβαρές αιτίες εξάπλωσης των ζωονόσων είναι η αθρόα εισαγωγή σε γάλα και ζώντων ζώων που έρχονται και σφάζονται στην Ελλάδα και μετά εξάγονται και έτσι να μεταφέρονται οι αρρώστιες στην Ελλάδα.

5. Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων με όγκο μέτρηση

Αποζημίωση για τριφύλλια, σανό και ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που αναγκαστικά καταστρέφονται λόγω μέτρων.

6. Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών

Επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών. Πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.

Μέτρο 5.2 χαμένο εισόδημα για όλες τις φυσικές καταστροφές (daniel, ilias, πυρκαγιές) και για τις ζωονόσους για όλο το ζωικό κεφάλαιο.

Η ανασύσταση κοπαδιού να δίνεται παρόλο που έχει δοθεί αποζημίωση σφαγής.

7. Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση

Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την ανακούφιση κτηνοτρόφων, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία για αντίστοιχες ζωονόσους.

8. Πάγωμα πληρωμών για όσο διαρκεί η ανωτέρα βία από ΔΕΗ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΥΔΡΕΥΣΗ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

9. Ενεργειακό κόστος – NET METERING μέσω προγράμματος ή σχέδιο βελτίωσης.

10. Κατάργηση διοικητικών προστίμων.

Τι ζητούν οι μελισσοκόμοι

1. Απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση. Ελευθερία εισόδου και τοποθέτησης μελισσιών.

2. Διεύρυνση ωραρίου χρήσης του καπνιστηρίου.

3. Ένταξη των μελισσοκόμων των νησιών στη νησιωτική πολιτική – αναθεώρηση σε όλα τα νησιά.

4. Ηλεκτρονικό μητρώο βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού. Όχι καταπατήσεις αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων.

5. Τομεακό πρόγραμμα: σύνταξη δράσεων από την Ομοσπονδία. Η ενίσχυση στους παραγωγούς σε δράσεις προς όφελος του παραγωγού.

6. ΚΑΠ: ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Προσαρμογή οικολογικού σχήματος για την επικονίαση.

7. Παράπλευρες οδοί. Να δοθεί λύση για την κίνηση των μελισσοκόμων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

8. Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας.

9. Σειρά μέτρων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

10. Σειρά μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία.

11. Σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μελιού.

12. Προσμέτρηση και καθορισμός συγκεκριμένων αναλύσεων μελιού.

13. Υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όσον αφορά την μελισσοκομία.

14. Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/κυψέλη (συνολικό αίτημα 30 εκ. €).