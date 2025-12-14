Νέα στοιχεία έδωσε η τοπική αστυνομία. Δεν αναζητείται τρίτος δράστης. Εθνικό πένθος στην Αυστραλία.

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ είναι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24 ετών γιος του, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν αναζητούν τρίτο δράστη.

Σε συνέντευξη Τύπου η αστυνομία τόνισε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο δύο δράστες είναι υπεύθυνοι για την επίθεση σε εβραϊκή γιορτή που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και τραυμάτισε 40.

Ανάμεσα στους νεκρούς, περιλαμβάνεται και ένας από τους δράστες που σκοτώθηκε στην επίθεση.

«Ο 50χρονος άνδρας πέθανε. Ο 24χρονος άνδρας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της Αστυνομίας της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

Επίσης, μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους. «Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

«Ήρωας» ο άνδρας που άρπαξε το όπλο του ενός ενόπλου

Ένας άνδρας που όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός ενόπλου κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης σήμερα στο Σίδνεϊ, επαινείται ως ήρωας, η θαρραλέα πράξη του οποίου έσωσε ζωές.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα, τον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, σε ένα πάρκινγκ, φορώντας λευκή μπλούζα να επιτίθεται σε έναν ένοπλο με σκούρα μπλούζα που κρατά ένα τουφέκι πυροβολώντας εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο αλ Αχμεντ ορμά και πιάνει τον ένοπλο από πίσω, αποσπώντας με τα χέρια του του το τουφέκι πριν στρέψει το όπλο πίσω στον φερόμενο δράστη της επίθεσης. Ο τελευταίος, όπως φαίνεται στο βίντεο, υποχωρεί προς μια γέφυρα όπου βρίσκεται ένας άλλος δράστης, ενώ ο περαστικός αφήνει το όπλο στο έδαφος.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

«Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ένας ύποπτος της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην παραλία όπου διεξαγόταν εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

Το μέσο ενημέρωσης Seven News τόνισε ότι ο αλ Αχμεντ νοσηλεύεται μετά από δύο τραύματα που έφερε από πυροβολισμούς.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαίνεσε τις ενέργειες των Αυστραλών που «έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους». «Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έδωσε ζωές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Πολλοί άλλοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους προς τον αλ Αχμεντ με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν μακριά από τον κίνδυνο, αλλά αυτός ο άνδρας, παρών στη σφαγή στην παραλία Μπόνταϊ, που μόλις συνέβη, δεν ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους», είπε ένας χρήστης με ανάρτηση στο X.

«Αυτός ο Αυστραλός έσωσε αμέτρητες ζωές αφαιρώντας το όπλο από έναν από τους τρομοκράτες στην παραλία Μπόνταϊ. ΗΡΩΑΣ», έγραψε ένας άλλος.