Η ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο» τα Χριστούγεννα.

Με αυξημένες τιμές και ορατό τον κίνδυνο ελλείψεων εισέρχεται η αγορά κρέατος στην πιο κρίσιμη περίοδο του έτους, ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με το μοσχαρίσιο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς πίεσης που δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Η μέση τιμή του μοσχαριού κινείται ήδη στα 16-17 ευρώ το κιλό, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέσα στις γιορτές δεν αποκλείεται να προσεγγίσει ή και να αγγίξει τα 20 ευρώ, ιδίως στα κομμάτια υψηλής ζήτησης.

Την ίδια στιγμή, η διαθεσιμότητα θεωρείται περιορισμένη. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 10%-20% των αναγκών, γεγονός που καθιστά την ελληνική αγορά εξαιρετικά ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις. Η μειωμένη παραγωγή βόειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και το αυξημένο κόστος μεταφορών, περιορίζει τις εισαγωγές και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις τιμές χονδρικής, μεταφέροντας την πίεση σε κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ και εστίαση.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι τις ημέρες αιχμής των γιορτών ενδέχεται να παρουσιαστούν ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη και κοπές μοσχαριού, ενώ οι επαγγελματίες αναγκάζονται να προχωρούν σε προαγορές με υψηλό κόστος, χωρίς καμία βεβαιότητα για το πού θα «κάτσει» τελικά η τιμή.

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ούτε στα υπόλοιπα είδη κρέατος. Το χοιρινό έχει επίσης ακριβύνει, περιορίζοντας τις επιλογές των καταναλωτών, ενώ ακόμη και όπου παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση σε επιμέρους κόστη, όπως η ενέργεια, οι τιμές παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, είναι ότι δεν διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα. Η συρρίκνωση της κτηνοτροφικής βάσης, η εξάρτηση από τις εισαγωγές και η αδυναμία ουσιαστικής αποκλιμάκωσης του κόστους συνθέτουν ένα σκηνικό παρατεταμένης κρίσης. Έτσι, τα φετινά γιορτινά τραπέζια αναμένεται να είναι ακριβότερα, με λιγότερες επιλογές και περισσότερη αβεβαιότητα, σε μια αγορά που δείχνει να έχει εισέλθει σε μια νέα, δύσκολη κανονικότητα.