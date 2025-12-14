Τι αναφέρει το γραφείο Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα επισκεφτεί σήμερα, στις 14:15, τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, για να δηλώσει σύμφωνα με το γραφείο του κόμματος «έμπρακτα, με την παρουσία της, την στήριξη και την αλληλεγγύη της στον αγώνα του αγροτικού κόσμου».

Όπως αναφέρει η Πλεύση Ελευθερίας, το κόμμα «με υπεύθυνο Αγροτικών Θεμάτων τον Σωκράτη Αλειφτήρα, παρεμβαίνει σταθερά και δυναμικά για την υπεράσπιση των αγροτών και την ουσιαστική στήριξη των διεκδικήσεών τους. Υπερασπίζεται έμπρακτα τα μπλόκα, τα μέσα του αγώνα τους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει σταθεί επανειλημμένα στο πλευρό των αγροτών και να τους υπερασπίζεται σε δικαστικό επίπεδο, όταν διώκονται για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις».

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον αγροτικό τομέα, έχει υποδεχθεί αγρότες στο Κοινοβούλιο και κρατά έναν ανοικτό, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τον παραγωγικό κόσμο της χώρας» και «διαθέτει το πιο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για τον Αγροτικό τομέα, βασισμένο στις διεκδικήσεις και την εμπειρία των ίδιων των αγροτών, που μοχθούν και αγωνιούν, την ώρα που κάποιοι κηφήνες λυμαίνονται τις επιδοτήσεις».