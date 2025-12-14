Μέχρι στιγμής υπάρχουν δέκα νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψε ένας μάρτυρας της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϋ της Αυστραλίας, με έναν πολίτη να επιτίθεται σε έναν από τους δράστες και να πετυχαίνει να τον αφοπλίσει.

Ο πολίτης με την άσπρη μπλούζα αιφνιδίασε τον δράστη που πυροβολούσε με καραμπίνα και κατάφερε να του την αποσπάσει.

Ένας πολίτης, που ήταν παρών στο περιστατικό, δήλωσε στο 9News ότι παρακολουθούσε τον άνδρα καθώς άρπαξε το όπλο και το έστρεψε προς τον ύποπτο δράστη.

{https://x.com/BNONews/status/2000132757184233493}

«Ο Θεός να τον ευλογεί», είπε ο μάρτυρας.

«Είχαμε έναν άνδρα σαν αυτόν... που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει άλλες ζωές και να μην οδηγήσει την κατάσταση σε επόμενο επίπεδο», πρόσθεσε.