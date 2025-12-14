Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο ανθρώπους μετά τις πληροφορίες για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε ως θύματα τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες που έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία της πόλης.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από ημέρα με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, την Κυριακή το βράδυ πραγματοποιούνταν στην περιοχή εκδήλωση για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, με την ονομασία «Chanukah by the Sea», η οποία είχε διαφημιστεί ως οικογενειακή εκδήλωση.