Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται από την Τρίτη έως την Πέμπτη οι 16 συλληφθέντες για τις υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιοδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη.
Όλοι ζήτησαν και πήραν προθεσμίες προκειμένου να ενημερωθούν επί της δικογραφίας που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους η οποία τους φέρνει κατηγορούμενους για έξι κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους, κατά περίπτωση για:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης
- Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
- Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση .
- Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.