Οι κατηγορούμενοι κατέφτασαν την Κυριακή το πρωί από το Ηράκλειο στην Αθήνα.

Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται από την Τρίτη έως την Πέμπτη οι 16 συλληφθέντες για τις υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιοδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη.

Όλοι ζήτησαν και πήραν προθεσμίες προκειμένου να ενημερωθούν επί της δικογραφίας που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους η οποία τους φέρνει κατηγορούμενους για έξι κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους, κατά περίπτωση για: