Σε καθεστώς αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων εισέρχονται εκατομμύρια φορολογούμενοι, 19 ημέρες πριν από τη λήξη του 2025, καθώς καλούνται να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες συνολικού ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ. Στο τελικό «πακέτο» υποχρεώσεων περιλαμβάνονται η εξόφληση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και η υποβολή δηλώσεων που αφορούν τεκμήρια, αναδρομικά εισοδήματα, κληρονόμους και φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου. Δικαιούχοι που είτε δεν έλαβαν την ενίσχυση είτε πιστώθηκαν μειωμένο ποσό λόγω ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1. Τροποποιήσεις που θα υποβληθούν άμεσα οδηγούν σε καταβολή της ενίσχυσης έως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εκκαθαριστούν και θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 παραμένει ανοικτή η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά εισοδήματα τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2024. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με επιλογή του φορολογικού έτους στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά. Με την οριστικοποίηση της δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και ο αναλογών φόρος καταβάλλεται εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα επίκλησης χρηματικών γονικών παροχών ή δωρεών για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το φορολογικό έτος 2025. Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή των σχετικών ηλεκτρονικών δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myProperty έως την 31η Δεκεμβρίου.

Υποχρεωτική έως το τέλος του έτους είναι και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων για όσους απεβίωσαν εντός του 2024. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της myAADE, εφόσον έχει προηγηθεί η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων. Αντίστοιχη προθεσμία ισχύει και για τους φορολογούμενους που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώνεται και η ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων μέσω της εφαρμογής myCar της ΑΑΔΕ. Στο σκέλος των πληρωμών, μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να καταβληθεί η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ έτους 2025, καθώς και η 6η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Καθοριστική είναι τέλος η εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται κλιμακωτό καθεστώς προστίμων, με προσαύξηση 25% για εξόφληση έως τις 31 Ιανουαρίου, 50% για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου και επιβάρυνση ίση με το 100% των τελών σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά ή μη εξόφλησης.