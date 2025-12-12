Με άστατες καιρικές συνθήκες θα γίνουν τα φετινά Χριστούγεννα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Παραμένουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κάτω από το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, άρα ο καιρός θα είναι καλός. Περνάει όμως και μια διαταραχή αύριο Σάββατο και την Κυριακή, από τα βόρεια - βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, που στην ουσία θα ενισχύσει τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία και θα έχουμε και κάποιες βροχές κυρίως προς τα ανατολικά και νότια.

Σήμερα, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, θα έχουμε συννεφιές και κάποιες ομίχλες. Καθώς θα πηγαίνουμε αύριο προς το ξημέρωμα θα ενισχυθούν οι βοριάδες και θα φθάσουμε σε Ιόνιο και Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ.

Κάνει κρύο και επικρατούν συνθήκες παγετού στη βόρεια Ελλάδα. Πολύ κρύο κάνει και στη Θεσσαλία και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην Αττική αλλά και στην Αργολίδα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, κοντά ακόμη και στους 20 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες. Σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της κεντρικής Μακεδονίας ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου λόγω ομιχλών.

Στην Αττική σήμερα, ο καιρός θα είναι καλός με τον υδράργυρος έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία νωρίς και το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ομίχλες γύρω από το κέντρο της πόλης και λίγες συννεφιές. Οι άνεμοι ασθενείς και από αύριο θα μπει ο βαρδάδης. Ο υδράργυρος κοντά στους 16 βαθμούς και το κρύο έντονο νωρίς το πρωί.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, περιμένουμε λίγες βροχές. Περνάει αυτή η διαταραχή και θα εκτονωθεί προς την Τουρκία. Μας έρχεται μία πιο ψυχρή αέρια μάζα, πράγμα που σημαίνει οτι θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά. Οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι έως και 7 μποφόρ, δημιουργώντας σύννεφα οι οποίες θα συνοδεύονται από λίγες βροχές και θα αφορούν, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, την περιοχή της Εύβοιας, των Σποράδων, πιθανόν και της Χαλκιδικής. Στην Αττικοβοιωτία, μπορεί να δούμε κάποιες βροχές στα βουνά, προς τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και η βόρεια Κρήτη, η οποία ευνοείται από αυτόν τον καιρό.

Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία το Σάββατο.

Την Κυριακή, ναι μεν θα έχουμε κάποια φαινόμενα, θα τείνουν όμως αυτά να περιοριστούν σε βουνά και προς τη βόρεια Κρήτη. Προς το ν νότιο Ιόνιο, δεν αποκλείεται στα ανοιχτά τμήματα να δούμε κάπως περισσότερες βροχές, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο.

Από Δευτέρα, επιστρέφει πάλι αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό πάνω από τη χώρασ μας,για να μας κρατήσει ήπιο τον καιρό για το μεγαλύτερο τμήμα της άλλης εβδομάδας.

Και η άλλη εβδομάδα θα κυλήσει όπως αυτή ,που ολοκληρώνει τη δράση της (με κρύο νωρίς το πρωί, ομίχλες και πολύ αυξημένες θερμοκρασίες αργά το μεσημέρι) και αργά κοντά στο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη και στη συνέχεια θα προσπαθήσει μια κακοκαιρία να μας προσεγγίσει και από τα δυτικά, για να αρχίσει να αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας για να οδηγηθούμε σιγά σιγά και προς τα Χριστούγεννα με έντονα άστατο καιρικό μοτίβο, με αρκετές βροχές αλλά τα χιόνια θα μείνουν ψηλά στα βουνά.

Δεν φαίνεται να κινδυνεύουμε από χιονοπτώσεις. Ο καιρός ουσιαστικά θα συμβαδίσει με το ημερολόγιο.

