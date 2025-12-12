«Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας», σχολίασε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης.

Απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στη χθεσινή κατάθεση-παρωδία του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») κατά την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον "Φραπέ" και δέχθηκα θανατική απειλή, ότι "θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ" και ότι "θα σε καθαρίσουμε" και τέτοια», ανέφερε το πρωί της Παρασκευής ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, του ζητήθηκε ο λόγος γιατί δήθεν μίλησε απαξιωτικά για την Κρήτη, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. «Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Υπάρχει η Ελλάδα που τα συντηρεί αυτά. Δυστυχώς, από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε και παρά τα βήματα που έγιναν μπροστά, έχουμε πολλή δουλειά ακόμη», υπογράμμισε.

