Το ΚΚΕ εκφράζει ριζική αντίθεση στη στράτευση των γυναικών με οποιονδήποτε τρόπο επιχειρείται από την κυβέρνηση, ειδικά σε συνθήκες κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Όπως αναφέρει σε ανακοινωσή του, «η προκλητική καμπάνια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εθελοντική στράτευση νέων γυναικών έρχεται να συμπληρώσει την επικίνδυνη αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, εξυπηρετώντας αποκλειστικά τα συμφέροντα της εγχώριας άρχουσας τάξης.

Είναι παραπλανητικό και εκτός τόπου και χρόνου το κυβερνητικό επιχείρημα ότι η στράτευση των νέων γυναικών «θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας», τη στιγμή που η κυβέρνηση, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, έχει ήδη εντάξει τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του Ισραήλ. Η συμμετοχή της χώρας σε αυτές τις αποστολές είναι ο βασικός παράγοντας που υπονομεύει την ασφάλεια του ελληνικού λαού και μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων.

Αυτό που απαιτείται σήμερα δεν είναι η στράτευση των γυναικών στα ματωμένα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αλλά η απομάκρυνση των Αμερικανών και των ΝΑΤΟϊκών μαζί με τις βάσεις τους, η επιστροφή των αξιωματικών από τις πολεμικές αποστολές και επιχειρήσεις εκτός συνόρων και η πλήρης απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να συναντηθούν γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι, νέοι και νέες, μαζί με αξιωματικούς, φαντάρους και τις οικογένειές τους, σε όλη τη χώρα, για την υπεράσπιση της ειρήνης και της ασφάλειας του λαού».