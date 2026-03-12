Eίτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τις πολιτικές θέσεις, που προβάλλονται, είναι φανερό ότι το τελευταίο διάστημα η παρουσία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δεν περιορίζεται μόνο στις παραδοσιακές μορφές πολιτικής δράσης.

Ακόμη κι αν κάποιος δεν παρακολουθεί στενά την πολιτική ζωή, δύσκολα δε θα έχει πέσει πάνω σε κάποια παρέμβαση του ΚΚΕ ή της ΚΝΕ τις τελευταίες μέρες. Είτε στον δρόμο με τις διάφορες κινητοποιήσεις και περιοδείες στελεχών, είτε στα social media.

Από την έντονη παρουσία σε σχολεία και χώρους δουλειάς, μέχρι βίντεο και posts που κυκλοφορούν στα social media, φαίνεται ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα του ΚΚΕ και της νεολαίας του, ειδικά μετά την αποκάλυψη των φωτογραφικών ντοκουμέντων της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή, αλλά και με αφορμή τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα με τη δράση στον δρόμο, τις πολύμορφες εκδηλώσεις, όπως αυτή της ΚΝΕ που έκανε αίσθηση στην Καισαριανή με τις φωτογραφίες από το projection στον τοίχο του Σκοπευτηρίου να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, η παρουσία στο διαδίκτυο φαίνεται να παίρνει μόνιμο και οργανωμένο χαρακτήρα.

Ένα παράδειγμα είναι το πρόσφατο Podcast της ΚΝΕ, που ασχολείται με τον πόλεμο στο Ιράν και τη γενικότερη όξυνση των πολεμικών συγκρούσεων στον κόσμο. Στο επεισόδιο επιχειρείται να εξηγηθεί πώς συνδέονται μεταξύ τους τα διαφορετικά μέτωπα πολέμου, αλλά και ποια είναι η εμπλοκή της Ελλάδας μέσα σε αυτό το πλέγμα διεθνών ανταγωνισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι συγκέντρωσε έντονο «hate» φασιστών στο X.

{https://youtu.be/9BJte9x6e5s}

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ένα βίντεο στο TikTok που κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες, το οποίο επιχειρεί να εξηγήσει με πιο απλό τρόπο τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης στο Ιράν. Το βίντεο αναφέρεται στους ενεργειακούς δρόμους της περιοχής, στα μεγάλα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα που συγκρούονται, αλλά και στο πώς αυτά συνδέονται με τις πολεμικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε επίσης μια σκληρή και ανατριχιαστική φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media όπου απεικονίζονται οι τάφοι των μαθητριών που σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με την ΚΝΕ να απευθύνει κάλεσμα στους μαθητές επισημαίνοντας: «Δεν είναι θρανία, είναι τάφοι 168 μαθητριών στο Ιράν. Δολοφονήθηκαν στο σχολείο τους από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ξεσηκωμός παντού! Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο!».

Παράλληλα, ένα άλλο οπτικό που έσπασε ρεκόρ αυτές τις μέρες στα social media ήταν μια σύγκριση ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Η εικόνα σχολίαζε ότι ο πρώτος βρέθηκε να συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ χειροκροτώντας τον, ενώ ο δεύτερος είχε επιλέξει να συνδέεται πολιτικά με μορφές όπως ο Φιντέλ Κάστρο. Το σύνθημα που συνόδευε την εικόνα ήταν χαρακτηριστικό: «Το γήπεδο τους έκανε μεγάλους, αλλά το μπόι τους μετρήθηκε έξω από αυτό…».

Δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε να αλληλεπιδρούν με τη διαδικτυακή παρουσία της ΚΝΕ, δίνοντας τα εύσημά τους, από τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Μίλτο Πασχαλίδη μέχρι τον Κρατερό Κατσούλη και τον Δημήτρη Παπανώτα.

Πάντως, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τις πολιτικές θέσεις, που προβάλλονται, είναι φανερό ότι το τελευταίο διάστημα η παρουσία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δεν περιορίζεται μόνο στις παραδοσιακές μορφές πολιτικής δράσης. Αντιθέτως, επιχειρούν να αξιοποιήσουν και τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής για να φτάσει η πολιτική άποψη του κόμματος σε περισσότερους, ειδικά σε νεότερες ηλικίες που ενημερώνονται κυρίως μέσα από τα social media. Και όπως φαίνεται, αυτή η προσπάθεια καταφέρνει τουλάχιστον να τραβάει την προσοχή.