Περισσότεροι από ένας στους τρεις καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τις ηλεκτρονικές αγορές τους, σύμφωνα με έρευνα του 2025 για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, το 35,4% των online αγοραστών δήλωσε ότι συνάντησε κάποιο ζήτημα κατά την πραγματοποίηση αγορών μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών. Παρά την ευρεία εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό καταναλωτών εξακολουθεί να έρχεται αντιμέτωπο με δυσκολίες στη διαδικασία αγοράς.

Τα υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων καταγράφηκαν στη Μάλτα, όπου το 64% των καταναλωτών ανέφερε δυσκολίες. Ακολουθούν η Ολλανδία με 57,9% και το Λουξεμβούργο με 51,4%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πορτογαλία με 4,5%, στην Ελλάδα με 10,6% και στη Λετονία με 13,3%, γεγονός που δείχνει ότι σε ορισμένες χώρες οι καταναλωτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν λιγότερα εμπόδια στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Σε ό,τι αφορά τα συνηθέστερα προβλήματα, η καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών αναδείχθηκε ως το πιο διαδεδομένο ζήτημα, με το 19,9% των καταναλωτών να δηλώνει ότι η παράδοση ήταν πιο αργή από το αναμενόμενο. Ακολουθούν οι δυσλειτουργίες ή η δύσχρηστη πλοήγηση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές, που επηρέασαν το 11,5% των αγοραστών, ενώ το 10,4% ανέφερε ότι παρέλαβε λανθασμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.