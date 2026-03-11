Το αργό είχε εκτιναχθεί σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινούνται ανοδικά την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 0,35% στις πρώτες συναλλαγές. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,36%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε κέρδη 1,22%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε ισχυρή άνοδο 3,2%, με τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq να κερδίζει 1,39%.

Μικρότερη άνοδο παρουσίασαν οι κινεζικές αγορές. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,43%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα ενισχύθηκε κατά 0,19%.

Οι κινήσεις στις αγορές σημειώθηκαν την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν από τα πρόσφατα υψηλά τους. Το αργό είχε εκτιναχθεί σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών για την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι μια ομάδα χωρών ενδέχεται να προχωρήσει σε έκτακτη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου ώστε να περιοριστούν οι διαταραχές στην προσφορά.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 86,15 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,24%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ταμπλό του Χονγκ Κονγκ ξεχώρισαν οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Nio, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο άνω του 15%, μετά τη δημοσίευση σημαντικά βελτιωμένων αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο. Οι παραδόσεις οχημάτων αυξήθηκαν κατά 71,7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 124.807 μονάδες, ενώ τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 75,9% στα 34,65 δισ. γιουάν (περίπου 4,95 δισ. δολάρια). Το περιθώριο κέρδους στα οχήματα βελτιώθηκε επίσης στο 18,1% από 13,1% ένα χρόνο νωρίτερα.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street έκλεισε την Τρίτη με μικτές τάσεις την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν και τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας. Ο S&P 500 υποχώρησε οριακά κατά 0,21% στις 6.781,48 μονάδες, ο Dow Jones έχασε 34,29 μονάδες ή 0,07% κλείνοντας στις 47.706,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε μικρή άνοδο 0,01% στις 22.697,10 μονάδες.