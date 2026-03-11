«Δεν υπάρχουν όρια».

Πού κατέληξε η συζήτηση που είχαν για τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας σε σχέση με την παραπληροφόρηση και την κριτική στους πολιτικούς στο «Athens Alitheia Forum» τρεις εκπρόσωποι της τέχνης και της σάτιρας, οι Μ. Βουλαρίνος, Γιάννης Ζουγανέλης και Χρ. Χωμενίδης;

Ότι δεν υπάρχουν όρια.. Ο τελικός κριτής είπαν με μία φωνή είναι ο πολίτης. Έβαλαν, ωστόσο, ζητήματα «αισθητικής», παρέμβασης του νόμου όταν πρόκειται για «συκοφαντική δυσφήμιση» ενώ έβαλαν και έναν «αστερίσκο» στις προσωπικές επιθέσεις.

Το «Athens Alitheia Forum» πάντως δέχεται σφοδρές επιθέσεις για σκοπιμότητες, μονομέρεια και για ένταξή του αν όχι στους σχεδιασμούς της «Ομάδας Αλήθεια», τουλάχιστον στην εξυπηρέτηση σχεδιασμών της κυβέρνησης...

Ε.Σ.