Η στήλη σας είχε ενημερώσει πως το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στα τέλη του Μαρτίου, αποτελεί το τέλος των ψευδαισθήσεων για την κεντροαριστερά και τη στρατηγική της συνεργασίας και του εκλογικού μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά δημοσίως παραδέχτηκε έστω και εμμέσως την ανάγκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής της Κουμουνδούρου, αφήνοντας μάλιστα σοβαρές αιχμές για το ΠΑΣΟΚ. «Όλοι όσοι λειτουργούν ανασταλτικά στην ευρύτερη ενότητα και ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, πρέπει να σκεφτούν αν λειτουργούν, με έναν τρόπο, ως χορηγός αυτής της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Αction24. Είναι δε σαφές πως καθοριστικό ρόλο για τη δημιουργία νέου τοπίου θα παίξει η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαχαριάδης:

- Η εκτίμηση που έχουμε κάνει, ότι με την παρούσα διάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική ανατροπή, είναι σωστή. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, λίγο πάνω -λίγο κάτω, αν δεν υπάρξει ανασύνθεση του τοπίου στον προοδευτικό χώρο, η Νέα Δημοκρατία, παρ' όλο που είναι πολύ χαμηλότερα από το εκλογικό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές, είναι πρώτη.

- Γι' αυτό, όλοι όσοι λειτουργούν ανασταλτικά στην ευρύτερη ενότητα και ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, πρέπει να σκεφτούν αν λειτουργούν, με έναν τρόπο, ως χορηγός αυτής της κυβέρνησης. Αυτής της κυβέρνησης που όλοι λέμε όλοι ότι είναι ανίκανη και αποτυχημένη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ότι παρακολουθούσε το μισό υπουργικό συμβούλιο, ότι είναι αυτό που είναι στο κράτος δικαίου και με πελατειακή αντίληψη στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

- Το ΠΑΣΟΚ έλεγε, πριν από ένα χρόνο και κάτι μήνες, όταν λόγω των συγκυριών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα πάει να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προχωράει αυτό το σενάριο. Άρα, έχουμε όλοι μας, και με μεγαλύτερα και με μικρότερα ποσοστά, μια ευθύνη: Εάν θα δώσουμε, με την πρακτική μας και τη θέση μας, μια τρίτη θητεία σε αυτή την απαράδεκτη, καταστροφική κυβέρνηση ή αν θα κάνουμε αυτό που μας λέει η κοινωνία «κάντε κάτι τώρα», για να μπορέσει να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.